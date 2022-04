Disney+ sigue los pasos de Netflix y empieza a indagar sobre usuarios que comparten cuenta

Disney+ estaría evaluando la opción de empezar a cobrar a los usuarios que comparten su cuenta con otras personas, siguiendo los pasos de Netflix, que recientemente empezó a hacerlo con sus suscriptores.

Como se sabe, Netflix comenzó a realizar este cobro cuando descubrió que más de 100 millones de hogares en todo el mundo no estaban pagando lo que deberían, según Variety. Por lo que no resultaría extraño que otras empresas del sector imiten al gigante del streaming. De hecho, un caso similar suscitó cuando Apple decidió no incluir el cargador en sus teléfonos, y Samsung y Realme siguieron sus pasos.

Según el portal español especializado en tecnología Genbeta, Disney+ ha enviado encuestas a través de correos a algunos de sus usuarios, donde les preguntaban las razones por las que comparten el acceso de sus cuentas con otras personas ajenas al hogar. Entre las diferentes opciones de respuestas que ofrece la encuesta, está que los suscriptores no utilizan el servicio con suficiente regularidad o no es importante que otros tengan acceso a su información.

Encuesta Disney+. Foto: captura Genbeta

Este podría ser, entonces, el primer paso para que Disney pueda sacar conclusiones sobre los motivos de posibles caídas en las suscripciones, o de no conseguir el crecimiento que esperaba (el último dato conocido sobre sus audiencias son los 130 millones con los que cerró 2021).

Por lo que las medidas pueden ser variadas, como la suscripciones más baratas para quienes —hasta ahora— las disfrutan gratis, o una actitud más agresiva de cerrar el paso a las cuentas que no estén bajo el mismo techo, aunque aún no está nada confirmado por la misma empresa.