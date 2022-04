“Casablanca”: un clásico que regresa a cines después de 80 años

“Casablanca” definió la palabra clásico en el cine y pasó a la historia como una de las películas más imborrables jamás realizadas a 80 años de su lanzamiento. Tan romántica como trágica, la cinta de Michael Curtiz siempre se disfruta como la primera vez y su reestreno en las salas de Cinemark y Cineplanet este jueves 28 es una oportunidad imperdible para los aficionados del séptimo arte.

Está ambientada en plena Segunda Guerra Mundial cuando el norte de África era una vía de escape para los exiliados hacia Lisboa, para más tarde dar el salto hacia Estados Unidos, la tierra prometida y refugio de oprimidos. Una trama ciertamente política, pero que trascendió por contar la más trágica historia de amor protagonizada por unos insuperables Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Pese a que ambos actores no se llevaban bien en la vida real, consiguieron una química arrebatadora en pantalla. Nada habría sido igual sin esta fantástica dupla, la nostálgica atmósfera, ingeniosos diálogos, matices, el armonioso conjunto de hasta sus más pequeños detalles y la suerte para que estos elementos confluyan. Todo en ella funciona perfectamente sin dar cabida al fallo.

Los constantes intentos para igualarla solo corroboran que es única e irrepetible, aunque Howard Hawks hizo magia para rivalizarla con “Tener y no tener” y “The big sleep”. No por nada es la película más homenajeada en la historia del cine. Todo el mundo conoce a Rick Blaine en Casablanca, así como el amor que pudo ser y no fue personificado en Ilsa Lund.

Contrario a varias películas de época rodeadas de ciega parafernalia, “Casablanca” está a la altura del mito. No decepciona ni mirándola con ojos enemigos. Es imposible no caer rendido ante la carta diluyéndose por la lluvia, el himno de La Marsellesa o el último sacrificio. Una cátedra del mejor cine. Momentos míticos entonces, ahora y para la posteridad. Sin importar cuanto tiempo pase, siempre nos quedará “Casablanca”.