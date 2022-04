“Betty, la fea”: Lorna Cepeda revive a Patricia Fernández y lee sus mejores memes

Una de las telenovelas más populares de Latinoamérica es “Betty, la fea”, ficción que emitió su primer capítulo el 25 de octubre de 1999. Con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello de protagonistas, hubo un personaje que se ganó las risas de los fans: Patricia Fernández.

El papel fue interpretado por la actriz Lorna Cepeda, quien con el paso de los episodios se consolidó como una de las figuras más importantes de la historia colombiana. A más de 20 años del estreno de la trama, ella sigue vigente.

A pesar de que Lorna Cepeda fue presentada como la villana Patricia Fernádez, poco a poco se ganó el corazón de los espectadores. Foto: composición LR/RCN

El regreso de Patricia Fernández

Esta semana, Cepeda se presentó en el programa de RCN “Yo, José Gabriel”, donde no solo habló de su vida, su carrera y familia, sino también de Patricia Fernández, su personaje cumbre.

El conductor aprovechó la oportunidad para pedirle a la actriz que vuelva a decir sus icónicas líneas, las mismas que hoy son usadas para divertidos memes y stickers en WhatsApp. “Uy, no me acuerdo, pero la verdad es que todo esto me lo mandan al teléfono”, mencionó Cepeda.

PUEDES VER: La película de Netflix que te conmoverá con su trágica historia basada en hechos reales

Tras aceptar y leer los memes, la intérprete dijo: “Es impresionante lo que pasa con ‘Betty, la fea’. Me parece increíble lo que sucede hoy, la gente joven me saluda y me alegra. Estoy feliz de que en aquella época el mundo entero haya podido ver a Colombia de otra manera, eso es un orgullo. La capacidad de Fernando Gaitan, es para aplaudir”, compartió.