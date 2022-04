Amber Heard: más de 2 millones de fans firman para que no salga en “Aquaman 2″

Una petición para que Amber Heard sea eliminada de Aquaman 2 viene acumulando más de dos millones de firmas en el portal Change.org

La actriz de 36 años, quien se está presentando en una corte de Estados Unidos tras ser demandada por difamación por su exesposo Johnny Depp, rodó sus escenas en la película meses atrás en medio de la división de los fans por su presencia en la cinta.

Con más de dos millones de firmas, fánáticos vienen popularizando este pedido online. “Amber Heard está en medio de un juicio por difamación. Con el paso de los días las pruebas son cada vez más claras”, se lee en la petición, que fue iniciada por Jeanne Larson y se dirige a DC Entertainment y Courtney Simmons, vicepresidenta senior de publicidad y comunicaciones de DC Warner Bros.

Fans no quieren que Amber Heard esté en "Aquaman 2". Foto: Chage.org

El caso Johnny Depp y Amber Heard

Desde que Heard afirmó haber sufrido abuso doméstico en 2018, Johnny Depp ha sido despedido de muchos proyectos de gran presupuesto, incluida la muy popular franquicia de Disney, “Piratas del Caribe” y la serie de precuelas de Harry Potter, “Animales fantásticos”.

Esto provocó que Depp inicie una demanda por difamación contra su exesposa, luedo de que ella publique una columna de opinión donde habló sobre el abuso doméstico. Con el juicio en marcha, se espera que en la primera semana de mayo Amber Heard suba al estrado para relatar su versión de los hechos.

Las opciones para reemplazar a Amber Heard en Aquaman 2

Con más de una división por la presenta de Amber Heard en “Aquaman 2″, son los propios fans que vienen debatiendo en redes sociales que otras intérpretes podrían tomar su papel. Quizás la que más votos se ha ganado es Emilia Clarke, actriz que logró fama mundial con “Game of throne”.

¿Qué pasó con el estreno de “Aquaman 2″

Aquaman 2 llegará a los cines en 2023. Foto: composición / Warner Bros

No hace mucho tiempo, “Aquaman and the lost kingdom” movió su fecha de lanzamiento del 16 de diciembre de 2022 al 17 de marzo de 2023.