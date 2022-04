“Moon Knight”, capítulo 5: resumen y explicación del impactante final

Marvel apostó por Moon Knight y la serie del justiciero hizo más que cumplir con las expectativas. Con cinco de seis episodios emitidos, demostró que el MCU aún tiene muchas historias que contar gracias a la inspiración que proporcionan los cómics en que se basa.

Nadie esperaba que un personaje desconocido en la pantalla grande se iba a ganar el cariño de los fans tan rápido, pero no era para menos, considerando el rol protagónico de Oscar Isaac y su fantástica aventura que ha llegado a su punto más alto hasta la fecha.

En este panorama, te compartimos todo lo que pasó en el quinto capítulo y qué significa su final para el futuro del programa.

En el episodio 4 de “Moon Knight” vimos que Steven Grant y Marc Spector despertaron en un psiquiátrico dirigido por Harrow, pero no podíamos estar más equivocados. En realidad, se trataba del Duat, el inframundo de Egipto.

Tueris, la diosa hipopótamo, es quien los guía en su viaje al más allá. Ella les explica que si su corazón fue equilibrado en vida, pasarán la eternidad en el paraíso. En caso contrario, las almas sin descanso subirán a la embarcación para llevárselos y quedarán congelados en la arena por toda la eternidad.

Para encontrar el equilibrio en la balanza de la justicia y la pluma de la verdad, ambos deben recordar varios momentos de su vida y desvelar sus mayores secretos y miedos. Uno de estos se remonta a la muerte del hermano de Spector, razón por la cual su madre le echa toda la culpa y engendra odio.

Tueris, la diosa hipopótamo, llevo a cabo el juicio. Foto: composición / Marvel Studios

Los momentos en que Spector se va de casa, mata al padre de Layla y hace el trato con Khonshu también fueron revisados,, pero lo más impactante ocurre cuando Grant insiste en conocer los abusos que sufría a manos de su madre. Allí descubre que él fue la personalidad creada para que el original lidie con sus traumas.

Como si esto no fuera suficiente, Grant descubre que su madre estaba muerta desde hace años y tiene una pequeña crisis. Ahora que ya no habían secretos de por medio, la balanza dictaminó que no estaban listos para ir al paraíso. De inmediato, llegan las almas para llevárselos, pero solo Spector sobrevive, mientras su contraparte cae en las arenas en una emotiva escena.

En los segundos finales del capítulo, la balanza encuentra el equilibrio y le abre las puertas a Espector. Ahora más de un fanático se pregunta si veremos nuevamente a Grant y cómo Spector volverá del más allá para enfrentar a la diosa Ammyt.