“La monja 2″ será la próxima película de la franquicia de “El conjuro”

En el marco de la CinemaCon 2022, Warner Bros. Pictures dio a conocer que se encuentran desarrollando “La monja 2″, secuela de la película estrenada en 2018, la cual seguirá ampliando la franquicia de terror “El conjuro”.

La noticia se ha conocido a través de un video en el que Warner Bros. mostró un adelanto de sus próximos títulos. La película se venía rumoreando desde inicios de año y esto se intensificó cuando la protagonista de la primera entrega, Taissa Farmiga, mencionó que habían conversaciones para retomar el proyecto, pero sin nada en concreto.

La Llorona, la monja y Anabelle son parte del universo del Conjuro. Foto: composición/Warner Bros

¿Qué dijo Taissa Farmiga?

La protagonista de la primera entrega de “La monja” afirmó en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter que había escuchado que se estaba hablando sobre la realización de una segunda entrega.

“Definitivamente hubo susurros y conversaciones en el último año ”, afirmó. “Pero la pandemia, obviamente, ha afectado a todo, incluido el cine. Así que escuché algo en otoño, puede, y había conversaciones para intentar ver mi disponibilidad. Pero tampoco he visto un guion. Así que no he escuchado a nadie decir ‘oye, esto marcha’. Así que, no lo sé, pero me gustaría volver a visitar a la hermana Irene. Han pasado años”.

Taissa Farmiga interpretó a la hermana Irene en el filme "La monja". Foto: AFP

¿De qué tratará “La monja 2″?

Hasta el momento se desconoce la trama de la cinta y qué personajes volverán en ella. “La monja” se estrenó en 2018 y funcionó como un spin-off de la saga “El conjuro”. La historia se basa en un personaje que aparece en “Expedientes Warren: el caso Enfield” y recaudó más de 365 millones de dólares a nivel mundial.