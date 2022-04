“Doctor Strange 2” traería a Downey Jr. como Iron Man: pista estaría en el tráiler

“Doctor Strange 2″ está a pocos días de estrenarse en los cines del mundo. En un más reciente tráiler, una variante de Mordo confirmó la presencia de los Illuminati, un poderoso grupo de héroes cuya presencia ya ha emocionado a los fanáticos de Marvel Comics. En referencia a ellos, hay un detalle que podría revelar el esperado y supuesto regreso de Robert Downey Jr. al UCM.

En las historietas, la escuadra de los Illuminati está formada por Namor, Iron Man, Black Bolt, Mr. Fantastic, Charles Xavier y Doctor Strange. Por ahora, el Professor X ya tiene a Patrick Stewart como su intérprete. Y del protagonista ya hemos visto al menos un par de variantes multiversales.

No obstante, el que ha generado mucha expectativa es el Hombre de Hierro. En ese sentido, los diversos avances han presentado constantemente a unos robots custodiando a Stephen ante un tribunal. Estos androides habrían sido fabricados por industrias Stark.

Los robots custodios de "Doctor Strange 2" habrían sido fabricados por industrias Stark. Foto: Marvel Studios

De ese modo, las teorías indican que Downey Jr. llegaría al corte final de “In the multiverse of madness” como una versión alterna de Iron-Man , quien en su mundo sí decidió formar parte de los mencionados seres protectores.

Por lo pronto, no se sabe si Marvel Studios dará a sus fieles fanáticos el fanservice que tanto esperan o si los rumores sobre Tom Cruise como Superior Iron Man se harán realidad.

Se cree que Tom Cruise tendría un cameo en "Doctor Strange 2" como Superior Iron Man. Foto: composición LR/Marvel/captura de Twitter

“Doctor Strange 2″ – sinopsis oficial

En “Doctor Strange en el multiverso de la locura” de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca.

Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” llega a los cines del mundo el próximo 6 de mayo.