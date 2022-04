Desde “Avatar 2″ a “Black Panther 2″: lo que se viene para Disney este 2022

Disney está listo para protagonizar los próximos grandes éxitos de taquilla con sus cintas. Durante su panel en CinemaCon 2022, reveló avances e importantes detalles de esperadas producciones como “Doctor Strange in the multiverse of madness”, que tiene emocionados a los seguidores del MCU, y la segunda entrega de “Avatar”.

“Una cosa que no ha cambiado y nunca cambiará es el poder de las películas”, contó Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo de distribución. En ese panorama, te compartimos todas las revelaciones del evento que seguirá dando de qué hablar entre fans y cinéfilos.

“Doctor Strange 2”

La segunda entrega de “Doctor Strange”, dirigida por Sam Raimi, reveló una escena de boda con el personaje de Rachel McAdams antes de que Shuma-Gorath aparezca. América Chávez también entra en escena y es quien explica todo sobre el multiverso a los protagonistas.

“Black panther 2″

La cinta de Pantera Negra ha sufrido varios retrasos, por lo que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que el director Ryan Coogler está trabajando muy duro en la entrega. “¿Estamos de vuelta? Sí, sé que estamos de regreso”, dijo con confianza sobre la reanudación del proyecto.

“Lightyear”

Una vista previa de 30 minutos de “Lightyear” dejó sorprendidos a los presentes. No solo es el primer título de Pixar que se estrena en cines desde la pandemia, sino que también marca el regreso de la saga “Toy story”

“Ámsterdam”

La nueva cinta de David O. Russell fue descrita como una epopeya criminal sobre tres amigos interpretados por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington. Ellos se encuentran en el centro de una de las tramas secretas más impactantes de la historia estadounidense.

“Avatar 2″

Antes de finalizar sesión, Disney lanzó el primer avance de “Avatar 2” como broche de oro. Sus imágenes se llevaron las palmas del público y se reveló el título oficial: “Avatar: the way of water”.