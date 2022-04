“Avatar: the way of the water”: ¿cuándo veremos el tráiler de la nueva cinta de James Cameron?

Durante la CinemaCon 2022, Disney anunció que el tráiler completo de la esperada secuela de “Avatar” estará disponible para el público el mismo día del estreno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

El director James Cameron compartió, a través de un video emitido durante dicho evento que el equipo de producción se encuentra dando los toques finales a “Avatar 2″ antes de su estreno el próximo 16 de diciembre. Además, reveló el nombre oficial que tendrá la secuela.

Zoe Saldaña ya vio "Avatar 2" y su reacción la llevó a llorar, luego de ver 20 minutos de la cinta dirigida por James Cameron. Foto: 20th Century Studios

El nombre oficial de “Avatar 2″

“Avatar 2″ nos trae nuevamente el planeta ficticio de Pandora, donde gran parte de la película tendrá lugar en los océanos del planeta. Tal como anunció el cineasta James Cameron, el título oficial de la anhelada secuela es “ Avatar: the way of water”.

Imagen adelanto de Avatar 2. Foto: Entertainment Weekly

Fecha de estreno de “Avatar 2″

Durante la CinemaCon, Cameron confirmó que el público solo podrá ver el tráiler completo exclusivamente en los cines la próxima semana junto al estreno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Detrás de cámaras de Avatar 2. Foto: Entertainment Weekly

¿Qué se dijo sobre la nueva cinta de James Cameron?

En el video compartido por James Cameron, el cineasta informó que “Avatar 2″ llegará el 16 de diciembre a los cines, y que la tercera película de la saga, que se filmó simultáneamente, llegará a los cines en diciembre de 2023. Agregó que, tan pronto terminen con la posproducción de dichas películas, Cameron y su equipo comenzarán a filmar “Avatar 4″ y “Avatar 5″.

Por su parte, el productor Jon Landau explicó en la CinemaCon que “cada entrega llegará con su propia historia y conclusión, y no funcionarán exactamente como secuelas”.

