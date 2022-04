Escena de “Spiderman” editada por homofóbica: cambian diálogo de Tobey Maguire

En 2021, “Spiderman: no way home” dio un golpe de nostalgia con la gran reunión entre Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Luego de aquel emocionante momento para los fans, diversos servicios y canales de TV han apostado por incluir en su programación las antiguas franquicias arácnidas de Sony. Sin embargo, un usuario en Twitter compartió un particular detalle: editaron una escena homofóbica.

"No way home" nos trajo de regreso a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: composición/Marvel Studios/Sony

La película en cuestión es “El hombre araña”, de 2002, protagonizada por Maguire y dirigida por Sam Raimi. En concreto, la escena que ha sido modificada es cuando Peter se burla de un luchador en el ring con la siguiente línea: “Es un buen atuendo, ¿te lo regaló tu esposo?”.

En ese sentido, el canal británico ITV2 retransmitió la secuencia con un diálogo cambiado. “¡Qué buen traje llevas!” , se le escucha decir ahora a Parker, con lo cual ha quedado eliminada cualquier pista de una broma ‘desatinada’.

Aquí te dejamos el clip que compartió el cibernauta de la mencionada red social.

Este es el video de la versión original, doblada al español latinoamericano.

Con todo ello en mente, no es raro que veamos este tipo de ‘arreglos’ en las películas de hace unos años. Si bien hace un par de décadas estos comentarios o ‘bromas’ eran socialmente aceptadas, con el paso de los años los estudios han sido más cuidadosos.

De hecho Disney ha reeditado escenas de shows del UCM como “Falcon and the Winter soldier” para mostrarlas más amigables con la audiencia, lo cual también afectaría la transición de violentos shows como “Daredevil” y “The Punisher”.

Por otro lado, los fans del ‘Trepamuros’ están muy ansiosos con el pronto estreno de “Doctor Strange 2″, pues el hecho de que Raimi sea el encargado de la dirección tiene a los admirados emocionados por un posible cameo de Tobey. ¿Será posible? Solo queda esperar a ver el corte final.