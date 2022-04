La impactante película de Netflix más vista en Perú: solo para amantes de la acción

Hace unos días, Netflix fue noticia por la masiva pérdida de suscriptores. No obstante, ello no ha detenido a la plataforma para estrenar nuevas apuestas para su contenido original. En ese sentido, algunas de las tramas que han atrapado a los usuarios son “Pálpito”, “Anatomía de un escándalo”, entre otras; por lo que, si no tienes tiempo para maratonear una serie, esta nota es para ti.

Es un hecho que “La casa de papel” es una de las series más populares de la gran N roja; sin embargo, el famoso atraco llegó a su final con prometedoras revelaciones. En ese sentido, si eres fans de la ficción española y quedaste con un vacío tras su cierre, aquí te presentamos una película que te recordará a “Money Heist”.

Se trata de “Asalto a la Casa de Moneda”, una cinta con casi dos horas de duración que ya se ha convertido en la más vista dentro del Top 10 de filmes en Perú y México . Asimismo, es una de las más populares en países como Argentina, Colombia y hasta Estados Unidos.

"Asalto a la Casa de Moneda" tuvo primero un estreno en cines antes de llegar a Netflix. Foto: difusión

¿De qué trata “Asalto a la Casa de Moneda”?

“Un ingeniero talentoso y su banda de ladrones novatos trazan un plan para robarse un legendario tesoro escondido en una fortaleza debajo del Banco de España”, indica la sinopsis oficial.

“Asalto a la Casa de Moneda” nos aproxima a un talentoso ingeniero que se entera de la existencia de una misteriosa e impenetrable estructura ubicada justo debajo de uno de los bancos más importantes de España. El plan es robar todo lo posible mientras el país entero está distraído con la final de la Copa del Mundo.

De ese modo, se aprovechan del escándalo en las calles y el furor del fútbol para dar el golpe de sus vidas, pero solo tienen unos minutos para lograr su cometido. ¿Escaparán con el botín o serán atrapados por la Policía?

Freddie Highmore (“The good doctor”) es el protagonista de esta propuesta del género de acción. El reparto lo completan Famke Janssen (”X-men”), Liam Cunningham (“Juego de Tronos”), Astrid Berges-Frisbey (“Piratas del Caribe”), entre otros reconocidos actores.