Verónica Echegui: “No me he sacrificado por ningún hombre”

La novela del joven escritor Henry no tuvo éxito en Inglaterra, pero es todo un éxito en México, por lo que es invitado al país a realizar una gira promocional. A su llegada, Henry, confundido, descubre con enojo la razón detrás de este éxito: la traductora mexicana María ha reescrito su aburrido libro, convirtiéndolo en una apasionante novela erótica. A pesar del enojo, deberán viajar juntos por México promocionándolo. A medida que los ánimos se agitan, los dos comienzan a conectar de una manera inesperada.

Esta es la sinopsis de “El libro del amor”, película de la directora Analeine Cal y Mayor (dirigió algunos episodios de ‘Madre solo hay dos’) y protagonizada por la actriz española Verónica Echegui (‘Días de Navidad’, ‘3 caminos’) y el actor británico Sam Claflin (Finnick Odair en Los juegos del hambre). La cinta ingresa a las salas peruanas este jueves y, antes de ello, conversamos con Echegui, quien ganó un Goya como directora, hace unas semanas, en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba.

¿Cómo te sentiste al acercarte a la cultura mexicana con este personaje?

Por fortuna como mi abuela y bisabuela eran mexicanas, yo había estado en México varias veces. Había ido a los 20 años a Chiapas de mochilera y ya conocía San Cristóbal de las Casas. Cuando supe que íbamos a rodar allí no me costó imaginar cómo podía vivir mi personaje, cómo era el lugar, pero es cierto que hasta que no estás en el sitio no es lo mismo. Amo México, me encanta la energía, la gente y el idioma, pero igual estaba un poco asustada. Llevaba un par de meses trabajando con un coach y disfruté de la cultura, la comida, la visión de los mexicanos de ver la vida, que es muy natural y más relajada que Europa.

El actor británico Sam Claflin protagoniza nueva película junto a Verónica Echegui. Foto: difusión

La cinta se rodó en la pandemia...

Sí y en esas semanas en Chiapas había semáforo verde, estábamos mucho más distendidos. En España eran todo restricciones, muy fuertes, pero aquí se sentía más relajado, además el equipo es estupendo. Analeine es un amor, se trabaja increíble con ella, con Sam también, de hecho, no quería volver. Al final fue más que un campamento de verano, que son cinco semanas.

En la película se refleja la química entre tú y Sam Claflin. ¿Cómo lograron eso?

Con Sam no habíamos trabajado nunca juntos, no nos conocíamos, pero era como si fuéramos amigos de siempre, era muy curioso. Desde el primer Zoom dije que con este hombre se puede trabajar eternamente, es fácil, es accesible, es muy divertido. Le gusta mucho hacer reír y nos lo pasamos en grande. Fue como los personajes, como ir conociéndonos, descubriéndonos como si estuviera con un amigo de toda la vida.

¿Qué cosas son las que Verónica le prestó a María? ¿Qué de ti hay en tu personaje?