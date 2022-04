A pesar de que se han reportado pérdidas masivas de suscriptores, Netflix sigue sorprendiendo a sus usuarios con su contenido original. En ese sentido, dentro de sus recientes estrenos están producciones como “Pálpito”, “Choose or die”, entre otras. No obstante, hay una miniserie en particular que ha captado la atención de los espectadores e incluso ha destronado a la quinta temporada de “Élite”.

"Élite" es una de las series españolas más populares del streaming. Foto: Netflix

Si eres amante de los thrillers y el suspenso, además tienes un especial gusto por aquellas tramas de traición, venganza y crimen, entonces este título es para ti. Se trata de “Anatomía de un escándalo”, una perturbadora propuesta que ya es una de las más populares en el top 10 de países como México, Argentina y hasta Estados Unidos.

"Anatomía de un escándalo" está protagonizada por Sienna Miller y Rupert Friend. Foto: SensaCine

¿De qué trata “Anatomía de un escándalo”?

“Una relación extramarital. Un acusación escandalosa. Ella quiere creerle a su esposo, pero cuando los secretos salen a la luz, ya no está segura dónde está la verdad”, indica la sinopsis oficial en Netflix.

“Anatomía de un escándalo” presenta una estructura antológica, que está inspirada en la novela homónima escrita por Sarah Vaughan. En ese sentido, en esta primera entrega, Netflix nos aproxima a Sophie, la esposa de James, un poderoso y respetado político.

PUEDES VER: HBO Max no piensa cobrar extra por compartir contraseñas como Netflix

Pero, lo que por un tiempo fue un cómodo y privilegiado estilo de vida, pronto comienza a descontrolarse cuando ella descubre sórdidos detalles de las aventuras que su pareja tenía fuera del matrimonio.

Si eso no fuera una pesadilla, la situación se complica cuando James es acusado de violación y es llevado a juicio.

“Antomy of a scandal” está protagonizada por Sienna Miller y Rupert Friend. Asimismo, el reparto también incluye a Naomi Scott, famosa chica Disney reconocida por sus trabajo en “Lemonade mouth” y el remake live action de “Aladdin”.