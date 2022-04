Johnny Depp y su salida de “Piratas del Caribe 6″: lo supo por la prensa y no por Disney

Con el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ingresando a su octavo día, nuevos detalles sobre la salida del actor de la franquicia “Piratas del Caribe” se han dado a conocer.

Nuevamente en el estrado, al intérprete se le preguntó cómo se enteró que él no iba a ser parte de la sexta película de Jack Sparrow y compañía. Él confesó que la información le llegó tres días antes de que Amber Heard publicara su columna de opinión en Washington Post en el 2018.

“Fue probablemente 2 o 3 días antes de la publicación. Uno de los miembros de mi equipo, no recuerdo quién, me envió una noticia donde se veía un comentario de Sean Baily (jefe de producción de Disney), tercero en la línea en las operaciones de la empresa, diciendo que yo no iba a continuar ”, compartió Depp.

Johnny Depp y Amber Heard van por su octavo día por la demanda que el actor entabló contra su exesposa. Foto: Law&Crime Network

20 de diciembre de 2018: el día que Disney anunció la salida de Johnny Depp de “Piratas del Caribe”

“Piratas del Caribe: la venganza de Salazar” (2017) fue la última entrega de la saga con Johnny Depp como protagonista. Tras la publicación de la columna de opinión de Amber Heard el 18 de diciembre de 2018, sobre casos de abuso y violencia doméstica, se rumoreaba que el actor no sería más parte de Disney al estar ligado a este texto.

Johnny Depp se aleja de Disney y explica por qué no será más parte de sus películas. Foto: composición/Disney

Días después, en una entrevista de The Hollywood Reporter a Sean Bailey, jefe de la división de películas live action de Disney, habló sobre “Piratas del Caribe” sin Depp, alegando “querer darle una nueva vitalidad a la franquicia”.

“Queremos traer una nueva energía y vitalidad. Me encantan las películas de piratas, pero queremos darles nuevos rostros. Y eso hemos encontrado”, mencionó aquella vez.

¿Qupe pasó con la sexta película de la saga? Sin Johnny Depp, a mediados de 2020 se anunció que Margot Robbie protagonizaría una nueva cinta inspirada en el mismo universo. ‘La casa del ratón’ no ha dado mayor información sobre su trama o fecha de estreno.