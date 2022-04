“La ciudad es nuestra” en HBO Max: estreno, de qué trata y todo sobre la serie

“La ciudad es nuestra”, la nueva serie de los creadores de “The wire”, es la nueva apuesta de HBO Max y los usuarios no podrían estar más emocionados por el estreno del primer capítulo este 25 de abril. El thriller policíaco contará la muerte de Freddie Gray, un hecho real que conmocionó a Estados Unidos en 2015 pero que lamentablemente se mantiene vigente hasta la fecha.

Cabe resaltar que el programa está basado en el libro “We own this city: a true story of crime, cops and corruption”, del periodista Justin Fenton. “Lo vimos como una oportunidad para hablar sobre el estado actual de la Policía en Estados Unidos y cómo se llega a un punto en el que la corrupción puede ocurrir bajo la atenta mirada del departamento”, contó el cocreador George Pelecanos a Time.

¿De qué trata?

A lo largo de sus seis capítulos, el programa nos narra la muerte de Freddie Gray, un joven afrodescendiente que perdió la vida en circunstancias sospechosas bajo custodia policial. Ante la ola de disturbios al respecto y un nuevo récord de asesinatos, la policía de Baltimore recurre al Sargento Wayne Jenkins y a su unidad de élite para librar las calles de armas y drogas.

¿Quién es quién?

Jon Bernthal como el sargento Wayne Jenkins

Wunmi Mosaku como la abogada Nicole Steele

Jamie Hector como el detective Sean M. Suiter

McKinley Belcher III como Momodu “G Money” Gondo

Darrell Britt-Gibson como el oficial Jemell Rayam

Dagmara Domińczyk como Erika Jensen, agente del FBI

Josh Charles como el oficial Daniel Hersl

Rob Brown como Maurice Ward

Don Harvey como John Sieracki.

El programa ya está disponible en la plataforma de streaming. Foto: HBO Max

¿Qué dice la crítica de la serie?

En cuanto a la acogida que tuvo la serie por parte de la crítica especializada, las altas puntuaciones están sirviendo como garantía de su calidad. “Combina con gracia una violencia impactante con tensas inquisiciones en la sala de conferencias”, resalta Entertainment Weekly.