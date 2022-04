“Doctor Strange 2″ tendrá escenas terroríficas, advierte Elizabeth Olsen

“Doctor Strange in the multiverse of madness” es una de las entregas más esperadas del MCU. No solo ahondará en las posibilidades del multiverso, también tocará el género del terror. Las expectativas son altas y no es para menos, considerando que la dirección está a cargo de Sam Raimi, creador de la saga “Evil dead”.

Como era de esperarse, Benedict Cumberbatch retomará su papel tras los eventos de “Spider-Man: no way home”, pero no estará solo. Ahora contará con el coprotagonismo de Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), quien siempre dejó en claro que la historia definitivamente irá por ese ambiente de espectáculo terrorífico.

“Sam se hizo conocido por esta aterradora experiencia cinematográfica. Está creando tanta tensión como sea posible para la audiencia, simplemente listo para que tengan ese momento de miedo”, declaró la actriz en un nuevo video promocional de la película.

Como vimos anteriormente, tendremos una versión zombi de Doctor Strange, pero también variantes más monstruosas. Lo más seguro es que los avances apenas nos han mostrado la superficie de todo lo que nos tiene deparado el multiverso de la locura.

Kevin Feige corrobora que nos llevaremos más de un susto

“No diría necesariamente que es una película de terror, pero… será una gran película de Marvel Studios con algunas secuencias aterradoras. Queremos que haya secuencias horribles como en ‘Indiana Jones: en busca del arca perdida’, con la cual yo siendo un niño pequeño me tapaba los ojos cuando sus rostros se derretían”, adelantó Kevin Feige durante la New York Film Academy.

“En este caso, el COVID nos dio a Sam Raimi y a mí más tiempo para hacer que Doctor Strange 2 fuera nuestra. Es genial, me alegro de que haya tenido la oportunidad de empujar la cinta en una dirección un poco más aterradora. Solo porque Sam lo hace tan bien”, agregó.