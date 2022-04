Andrew Garfield habría rechazado volver como Spider-Man

Andrew Garfield regresó como el Hombre Araña en la película “Spider-Man: no way home” y se mostró muy satisfecho con el resultado al igual que sus seguidores. No por nada se inició una campaña viral para que el actor finalice su propia trilogía.

Ocho años después de la segunda parte, quedaron varios cabos sueltos, pero Sony Pictures finalmente está haciendo caso a los fans. Ahora que ha creado su propio universo de villanos, conformado por Venom, Morbius, Buitre y Kraven, planea enfrentarlos con el ‘Trepamuros’.

En una pasada entrevista para Variety, el actor confesó que estaba abierto a la posibilidad. “La clave para esto sería sentirse muy preparado y seguro de mí mismo”, enfatizó. Sin embargo, la negociación no habría llegado a buen puerto, de acuerdo a un reciente informe de Forbes.

El medio especializado dio a conocer que Garfield habría rechazado la propuesta de Sony, dado que se aleja del tono de sus anteriores producciones. Ante esto, el estudio ya estaría buscando a un nuevo interprete que enfrente a sus villanos en su ambicioso crossover.

¿Qué quería ver Andrew Garfield en una nueva película suya del Hombre Araña?

“Peter y Spider-Man, esos personajes son serviciales”, explicó el actor a Variety, quien enfatizó que “quisiera ver al personaje afrontando dilemas éticos en una tercera entrega”, cuando le preguntaron lo que esperaría como fanático.