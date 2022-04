Las 4 películas exclusivas que no conocías del mundo de “Harry Potter”

“Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore” es la película más reciente del mundo mágico de “Harry Potter” creado por J.K. Rowling. La franquicia del famoso mago contó con ocho filmes basados en siete libros. Si bien un octavo libro titulado “Harry Potter and the cursed child” aún no ha sido oficialmente adaptado a la pantalla grande por Warne Bros. Pictures, existen 4 largometrajes de buena calidad hechos por ‘potterheads’ donde podemos ver más sobre la historia.

Cabe resaltar que los 4 filmes que te mencionaremos aún no son considerados oficiales , pero fueron autorizados para su distribución por Warner Bros, Pictures, siempre y cuando no se lucrara con ellos.

Severus Snape and the marauders (Severus Snape y los merodeadores)

El cortometraje estadounidense basado en el profesor de Artes Oscuras Severus Snape fue escrito por Justin Zagri y se estrenó oficialmente el 1 de marzo de 2016 en YouTube.

La historia está ambientada en 1978, justo después de la graduación de los padres de Harry Potter de Hogwarts. James junto a Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew se encuentran celebrando el evento en un bar, planteándose el lugar que tendrán dentro de la guerra que pronto se aproxima.

En eso, Snape entra al local buscando a Lily, y James decide enfrentar a su eterno rival, pensando en el futuro oscuro que vivirán y en el papel que podría jugar Snape en él. En el siguiente video puedes ver el cortometraje completo:

Voldemort: origins of the heir (Voldemort: orígenes del heredero)

La película fue grabada en Italia, pero en idioma inglés. Dirigida por Gianmaria Pezzato y con Stefano Prestia como productor ejecutivo, esta es una precuela no oficial hecha por fanáticos del mundo mágico de “Harry Potter”.

El largometraje nos presenta la investigación de Grisha McLaggen para obtener el diario de Tom Riddle, un antiguo amigo suyo. Esto la lleva a ser capturada por los rusos y el interrogatorio al que es sometida funciona como hilo conductor de los eventos del filme.

Puedes ver la película completa de 53 minutos de duración en el siguiente link: Voldemort: origins of the heir.

Neville Longbottom and the black witch (Neville Longbottom y la bruja negra)

El corto de 17 minutos fue escrito y dirigido por Kali Bailey y nos cuenta la historia de la familia Longbottom. Como todo ‘potterhead’ sabrá, Neville compartía las mismas características de Harry Potter en cuanto a ser “el elegido”.

La historia de la familia Longbottom es destacable y heroica, pues sus padres sufrieron a manos de Bellatrix con el fin de salvar al recién nacido Neville. Su historia no grabada oficialmente por Warner Bros. Pictures puede ser vista en este increíble corto hecho por fans. A continuación, puedes ver el video completo:

Sisters of the house Black (Hermanas de la casa Black)

En esta oportunidad, la cinta de 43 minutos hecha por fanáticos nos presenta la historia de las hermanas Black: Andrómeda, Narcissa y Bellatrix. Durante el primer ascenso al poder de Voldemort, las tres tendrán que elegir sus acciones que pronto decidirán su destino final.

El filme también nos muestra a Voldemort en sus primeros años de su reinado del terror; así como también a Ted Tonks, Lucius Malfoy, Sirius Black y Rodolphus Lestrange. Puedes ver la película completa aquí:

Sin dudas, todavía hay muchas historias del mundo mágico por contar y los fans se están encargando de realizar películas de alta calidad para que mantengamos el interés por “Harry Potter”.