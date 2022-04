“Dune 2″ revela trama y fecha de inicio de las grabaciones

“Dune”, película dirigida por Denis Villeneuve, llegó a los cines para plasmar el vasto universo de Frank Herbert. Pese a que no obtuvo la recaudación esperada, se llevó seis estatuillas doradas en los Premios Oscar y ha conseguido una fiel legión de seguidores.

Por supuesto, la historia no podía terminar ahí. “Siempre he pensado en hacer tres entregas. No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es Dune y es una gran historia”, aclaró el cineasta para el medio Entertainment Weekly anteriormente.

Luego de tanta espera, Comic Book Movie reveló que Warner Bros ya está trabajando en la segunda parte. No solo confirmó la adición de Florence Pugh y Austin Butler, sino que también compartió importantes detalles de la trama:

“‘Dune 2′ se centrará en Paul y cómo reúne un gran ejército de Fremen para combatir a los implacables Harkonnen, conforme se vuelve una mística figura mesiánica para los habitantes de Arrakis”.

La película con Timothée Chalamet y Zendaya tendrá continuación. Foto: Warner Bros

De acuerdo al medio especializado, la secuela comenzará a rodarse en Budapest el próximo 18 de julio de 2022. Tomando esto en cuenta, podemos deducir que la cinta podría llegar a finales de 2023.

Por el momento, solo queda esperar por más actualizaciones al respecto para saber qué podemos esperar de la cinta que promete superar a su predecesora.