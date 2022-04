Doctor Strange vs. Dumbledore: ¿qué mago ganaría si se enfrentan?

Con el reciente estreno de “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore” y el próximo lanzamiento de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, más de un fanático de ambas franquicias se ha cuestionado qué pasaría si es que Albus Dumbledore y Doctor Strange, grandes magos con poderes y artefactos únicos, se enfrentaran.

Mientras que el mundo de “Harry Potter” se encuentra lleno de brujas y magos con poderes más ‘tradicionales’, los hechiceros del Universo Cinematográfico de Marvel, como Frigga, la madre de Thor y Loki, y Doctor Strange usan las artes místicas: energía cósmica extraída de otras dimensiones y proyectada al mundo real.

En ese sentido, surge la pregunta: ¿cuál de estos magos es más poderoso que el otro?

Albus Dumbledore es considerado el mago más poderoso de todos los tiempos en el mundo de "Harry Potter". Foto: Warner Bros.

Dumbledore y Doctor Strange tienen artefactos mágicos

En las diferentes franquicias, cada mago cuenta con un artefacto que lo ayuda a potenciar sus poderes. Dumbledore tiene la Varita de Saúco, una de las Reliquias de la Muerte, cuya función es amplificar los poderes de su amo y que solo puede ser ganada en combate por aquel que ‘desarme’ a su dueño. Por su parte, Strange posee el Ojo de Agamotto, y la Gema del Tiempo en su interior, la cuál uso en batallas cósmicas contra Dormammu y Thanos. Teniendo en cuenta esto, analicemos a cada mago por sus propios poderes y destrezas.

Doctor Strange usando la Piedra del Tiempo en "Avengers: infinity war" . Foto: Marvel Studios

La edad marcaría la experiencia

Un factor clave que no se puede ignorar es la significativa diferencia de edad entre Dumbledore y Strange. Albus tenía alrededor de 115 años cuando Severus Snape le lanzó la maldición asesina, lo que acabó con la vida del legendario mago. Su tiempo vida de un siglo le da claramente la ventaja de la experiencia sobre Doctor Strange. Sin embargo, su edad también podría jugarle en contra, pues lo haría más lento o más propenso a sufrir daños graves si es que algún hechizo de Strange lo supera.

El tiempo jugaría un papel importante

Como se mencionó anteriormente, Doctor Strange posee la Gema del Tiempo, con la cual puede alterar y proteger la realidad del UCM, tal como lo hizo cuando atrapó a Dormammu en un bucle sin fin dentro de la Dimensión Oscura. En “Harry Potter”, el único artefacto que puede alterar el tiempo es el giratiempo, pero el hecho de que la profesora McGonagall le obsequie uno a Hermione Granger para que llegue a tiempo a sus clases nos indicaría que no tiene la misma intensidad de poder que la Gema del Tiempo. En conclusión, este artefacto le podría dar una ventaja considerable a Doctor Strange.

¿Cuál es el mago más poderoso?

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, es casi imposible determinar un ganador, ya que cada uno es el mejor en la clase de magia que realiza. Sin embargo, eliminando todos los artefactos mágicos, todo se reduce a los poderes que ejercen y a la habilidad que tienen estos dos hechiceros.

Basándonos en esto, Dumbledore le ganaría a Doctor Strange por la ventaja de la edad y la experiencia de más de un siglo para perfeccionar sus poderes , como la teletransportación, lo que lo haría más rápido a pesar de su edad. Por algo Albus Dumbledore derrotó a Grindelwald y tuvo una pelea asombrosa contra Voldemort, lo que le otorgó el apodo del mago más poderoso de todos los tiempos.