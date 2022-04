Danna Paola y Belinda se han visto envueltas en una supuesta rivalidad durante años, debido a que los medios indicaban que habría celos entre ambas por el éxito de sus respectivas carreras. A pesar de que no han abordado el tema directamente, una fotografía publicada hace algún tiempo atrás desmintió los rumores de un enfrentamiento implícito. Además, sus fans no las han visto trabajar juntas hasta ahora.

Danna Paola ha ganado gran popularidad con su papel de Lu en "Élite". Foto: Danna Paola/Instagram

No obstante, ello estaría por cambiar con una reciente producción a cargo de Alejandro Gou. De acuerdo con Infobae, el famoso productor mexicano estaría planeando un remake mexicano de “Mean girls”, que tendría a las mencionadas artistas como protagonistas. Sin embargo, aun existe un gran reto para llevar a cabo la puesta en escena.

“Estoy friegue y friegue para que me den los derechos , porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el ‘sí' de Danna y el de Belinda”, expresó en declaraciones recogidas por el citado medio.

Asimismo, Gou destacó la buena relación que tiene con la intérprete de “Mala fama”, por lo cual espera no solo concretar su propuesta de “Chicas pesadas”, sino también contar con ella y con ‘Beli’ en otras producciones en el futuro.

“Danna y yo somos muy amigos (…) Danna estuvo conmigo en ‘Hoy no me puedo levantar’, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera. Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer ‘Mean girls’. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer ‘Mentiras’. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, compartió .

Belinda tendrá una nueva serie para Netflix. FOTO: EFE.

No se sabe quién dará vida a Cady Heron y Regina George, papeles que fueron interpretados en la versión original por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, respectivamente. Aun así, verlas juntas en una misma producción sería un gran momento para sus admiradores.

Es importante precisar que este potencial remake mexicano de la producción Hollywoodense no sería un proyecto de cine ni de televisión, sino que llevaría la trama al teatro, campo en el que Danna Paola ha tenido gran éxito con la adaptación de “Wicked”, al igual que Belinda con, curiosamente, “Hoy no me puedo levantar” en 2020.

Por lo pronto, cada una ha decidido retomar parte de sus carreras que habían dejado un tanto de lado: la exchica “Élite” se ha enfocado en su música, mientras que su colega se ha unido al reparto de “Bienvenidos a Edén”, su nueva serie para Netflix.