“Pachinko” y los retos generacionales

Para el actor Jin Ha, “Pachinko” expone, además de la historia de la ocupación japonesa en Corea, todo el conflicto que eso significó: “El trauma y el triunfo generacional y cómo las decisiones, logros y fracasos de Sunja (la protagonista) afectaron su vida, la de sus hijos y los hijos de sus hijos. Espero que la serie despierte varias preguntas entre los televidentes respecto a sus propias familias y generaciones que estuvieron antes y vendrán después de ellos”, reflexiona el intérprete estadounidense de origen coreano a través del Zoom.

En “Pachinko” interpreta a Salomon, nieto de Sunja, un joven empresario ambicioso nacido en Japón después del éxodo de su familia desde Corea. “Tuve que hacer mucha investigación. Toda mi familia es coreana. Estaba familiarizado con la comida, la música y de dónde venía mi abuela y en términos de la experiencia migratoria me podía identificar siendo inmigrante coreano en Estados Unidos. Sin embargo, Salomon es japonés y tener la oportunidad de representar a un personaje de esa comunidad tuvo un gran sentido de obligación de hacerlo bien”, afirma.

Uno de los grandes retos al que se enfrentó Jin Ha fue el idioma. “No hablo japonés, así que trabajé hasta el cansancio para que me saliera lo mejor posible, porque hablar japonés es una de las partes más importantes de la identidad de Salomon, es una de las cruces de su identidad conflictuada. Fue difícil, pero también fue una experiencia artística completamente satisfactoria. Si no hubiera sido por ‘Pachinko’, jamás habría estudiado japonés y pretender a hablarlo con fluidez. Fue calzar en un personaje tridimensional, complicado y complejo”, añade.

“La discriminación sigue ahí”

Salomon comparte varias escenas con Naomi (interpretada por Anna Sawai), una joven inteligente y la única mujer japonesa en la transnacional para la que ambos trabajan en Nueva York de 1989. “Para mí fue mucho más fácil en contraste con otro actor porque mi personaje no aparece en el libro y tenía más libertad para hacerlo por mi cuenta, pero sí sentí el peso de ser el único personaje japonés. Igual, hablé con mi mamá, que es de la misma generación de Naomi y no sé si la gente sabe, pero los japoneses tienen esto que las mujeres son como pasteles de Navidad: suelen casarse entre los 23 y 24 y si pasas de los 25 ‘ya no eres deseable’. Hablar con mi mamá que experimentó eso en persona fue muy envolvente y fue fácil canalizar esa frustración porque es muy real”, revela la actriz, quien en 2019 formó parte del elenco de Rápidos y Furiosos 9 con el personaje de Elle.

Anna Sawai considera que el tema de la discriminación que aborda “Pachinko” sigue latente. “Al hablar con mi madre pude ver cómo lo que le afectó a ella sigue afectando a nuestra generación. Y nos ha cambiado en cierta forma y la discriminación también ha estado ahí como principal problema y sigue ahí, así que espero que la historia tenga un efecto positivo y contribuya a más cambios respecto a esto”.