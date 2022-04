“Doctor Strange 2” explorará los terrores del multiverso: ¿la película más grande del UCM?

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” es una de las películas más esperadas del año. Esta nueva apuesta del UCM viene dirigida por Sam Raimi y contará con el regreso de Benedict Cumberbatch como el icónico hechicero, además de la participación estelar de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata. Los fanáticos están más que emocionados por el estreno de la película, sobre todo por los cameos rumoreados.

Un nuevo teaser tráiler de "Doctor Strange en el multiverso de la locura" reveló nuevas imágenes de Scarlet Witch y el Hechicero Supremo Wong. Foto: Marvel

Si bien se espera que famosas estrellas de Hollywood tengan algunas breves apariciones en la cinta, esto sería posible gracias al multiverso, un concepto que permitirá a Marvel Studios incluir verdaderos tintes de horror en las prometedoras escenas. Así lo afirmó Kevin Feige, presidente de la compañía.

“Siempre fue hacia donde nos dirigimos con la secuela de ‘Doctor Strange’, sabiendo que queríamos explorar el lado alucinante y terrorífico del multiverso ”, expresó el ejecutivo en entrevista con IGN.

Por su parte, Olsen, cuyo personaje tendría tanto tiempo en pantalla como el protagonista, mencionó que la visión de Raimi posibilita que haya una promesa implícita de espeluznante acción en la trama.

“Sam se ha dado a conocer por esta experiencia cinematográfica de terror. Está creando toda la tensión posible para el público , listo para que tenga ese momento de susto”, compartió la actriz en conversación con el citado medio.

“Doctor Strange 2″ – sinopsis oficial

En “Doctor Strange en el multiverso de la locura” de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y empuja sus límites más allá que nunca.

Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

¿Cuándo se estrenará la película?

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” tendrá su estreno mundial el próximo 6 de mayo. No te lo pierdas.