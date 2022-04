Los 33 años de “Baywatch”: relaciones secretas, un desnudo censurado y más revelaciones

La serie que protagonizaron meses atrás Sebastian Stan y Lily James, “Pam & Tommy”, trajo al recuerdo colectivo la vida de Pamela Anderson, pero también una de las series más populares de los 90 que ella protagonizó: “Baywatch”.

Quien vio la también llamada “Guardianes de la bahía”, recordará cómo sus escenas, personajes e intérpretes se volvieron populares. Desde la forma en que vestían, sus cortes de pelo y más, todos en aquella época seguían atentamente lo que el reparto hacía. Con 11 temporadas al aire y la celebración de su 33 aniversario este 23 de abril, la serie tiene más de un secreto que contar.

Los camerinos hot de “Baywatch”

En el año 2016, la actriz Gena Lee Nolin, quien interpretó a Neely Capshaw, dio comentadas declaraciones al programa “Where are they know? The reunions”, de la cadena británica ITV, sobre lo que ocurría detrás de cámaras.

Gena Lee Nolin destapó los encuentros sexuales de los actores de "Baywatch". Foto: ITV

“Yo aprendí rápido sobre lo que pasa con algunas estrellas. Cuando el automóvil se movía, era mejor no llamar a la puerta. Seguramente el sol, la playa, el calor y los sexys bañadores que lucía el reparto tuvieron mucho que ver con que estos encuentros se den”, compartió.

Así, ella no fue la única vigilante de la playa que participó en el programa, también lo hicieron David Chokachi y Alexandra Paul; esta última daba vida a Stephanie Holden.

Chokachi corroboró las palabras de su antigua compañera. “Estábamos semidesnudos en la playa todo el tiempo. Había algo en el sol y el océano despertaba muchas cosas entre nosotros”, confesó.

David Chokachi interpretó a Cody Madison Foto: ITV

Escenas censuradas: un desnudo no salió al aire

En el año 2012, el guionista Michael Berk le dijo a Esquire que la serie grabó un piloto, “Baywatch: pánico en el muelle de Malibú”, de 1989, el cual contenía desnudos. Las secuencias estaban destinadas “para el mercado europeo”, pero finalmente la televisora no quiso que salga a la luz.

“Elegimos a una chica llamada Hope Marie Carlton que hizo una escena en topless. El programa iniciaba con los socorristas reunidos con binoculares y tratando de ver una sesión de fotos en la playa. Así que había dos escenas de desnudos en realidad”, compartió.

La audición de Pamela Anderson que sorprendió a los productores

Pamela Anderson logró éxito en los 90 dando vida a Casey Jean Parker "CJ" para "Baywatch". Foto: NBC

Michael Berk también habló sobre Pamela Anderson y su adición para “Baywatch”, la cual dejó sin palabras a todos. “Nos sorprendió, era una mujer sin temor a nada y quería ese papel. Nos quedamos helados cuando se quitó la ropa. Reímos cuando vimos que tenía un traje de baño puesto”, explicó.

¿”Guardianes de la bahía” protagonizada por Sandra Bullock?

David Hasselhoff quería que Sandra Bullock será parte de "Baywatch", pero ella dijo que no. Foto: difusión

Sandra Bullock fue convocada por Hasselhoff para “Baywatch”, pero ella dijo que no y canceló una audición programada. En el 2015, el programa “Today” recordó que, en las memorias del actor, se detalló que ella y Paula Abdull fueron llamadas para el show. “La negativa de ambas actrices dio paso a la contratación de Pamela Anderson”.

Por el momento, todas las temporadas de “Baywatch” se pueden ver en el portal Hulu.