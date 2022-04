“Rebelde way” y “RBD”: así fue el encuentro secreto que los fans siempre pidieron ver

“Rebelde way” y “RDB” siempre han sido comparadas en extensos debates por definir cuál es la mejor versión: la producción argentina o la mexicana, que llegó dos años después. Pese a la rivalidad de los fans, la relación entre los elencos no pudo haber sido más amena.

Con motivo del 20 aniversario de la primera, los actores realizaron un reencuentro por medio de Instagram, en el que revelaron que los integrantes de ambos grupos se conocieron en España a finales del 2006 cuando estaban de gira promocionando el disco “Memoria” y la película “Erreway: 4 caminos”. Todo en secreto y sin cámaras.

“Nosotros nos cruzamos durante las giras en España con ellos. Compartimos un par de after shows y la verdad que los chicos eran divinos”, reveló Benjamín Rojas a su compañera Luisana Lopilato sobre sus contrapartes mexicanas. Ella no estuvo presente entonces, dado que se había retirado de la vida pública.

Felipe Colombo contó que Alfonso Herrera (Poncho en “RBD”) tuvo un gran gesto con él. “Él hacía mi personaje en la versión de México. Hace no mucho vino a Argentina a filmar algo y había hecho una novela o algo con mi papá. Me hizo el favor de traerme unas cosas que me envió mi viejo”, relató.

¿De qué trata “Rebelde way”?

La serie cuenta las vivencias de unos estudiantes del colegio Elite Way School en Buenos Aires. El instituto está destinado a los hijos de las familias más prestigiosas del país, pero su acceso también es posible gracias a un riguroso examen.