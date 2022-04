Katherine Heigl tenía razón: Pompeo la respalda y admite abuso laboral en ‘Grey’s anatomy’

Durante años, Katherine Heigl se posicionó como uno de los rostros favoritos de Hollywood. La actriz estadounidense vio su popularidad incrementarse al dar vida a Izzie Stevens en “Grey’anatomy”, una de las series más exitosas y longevas de la televisión.

El personaje, que se caracterizaba por mezclar fuerza y dulzura, gustó a fanáticos, que la veían como una de las miembros del reparto más solidas. Así era hasta lo que sucedió en el 2009. Exhausta y cansada de las condiciones laborales de la serie habló sobre ellas en señal abierta, algo que no solo le costó su trabajo, sino su carrera.

Katherine Heigl contra Shonda Rimes, la mente detrás de “Grey’anatomy”

Le iba aparentemente bien con el personaje en la serie, pero tras ser nominada para un premio Emmy en 2008 ella rechazó estar en la lista. A The New York Times le dijo que lo hizo “porque sentía que no le habían dado el material necesario esa temporada para dicho reconocimiento”. Shonda Rimes, en el 2012, le dijo a Oprah Winfrey que “su actitud y respuesta no le sorprendía”.

Pero uno de los momentos que provocó la ruptura entre la productora y la actriz llegó con la entrevista que Heigl tuvo con David Letterman en el 2009. Aquí, ella se quejó sobre las largas horas de trabajo que tenía con “Grey’s anatomy”. “Nuestro primer día de regreso fue el miércoles y fue… espero les avergüence. Un día de diecisiete horas de grabación; creo que es cruel y mezquino“, dijo.

A partir de aquí, la situación de Katherine Heigl en “Grey’s anatomy” cambió. La producción respondió y dijo que “las 17 horas de trabajo” que ella expuso se debieron a los días libres que se le permitió para hacer la promoción de la película “The ugly truth” en el 2009, los mismas que debía recuperar.

Katherine Heigl y Shonda Rhimes, creadora de "Grey's anatomy". Foto: difusión

Esto no fue aclarado, pero la salida de la actriz de “Grey’s” se dio en el 2010. En ese momento, fans vieron cómo Izzy, uno de los personajes más queridos, era eliminada de la trama.

Ellen Pompeo habla de Katherine Heigl y las largas horas de trabajo en “Grey’s anatomy”

En el más reciente episodio del podcast “Tell me with Ellen Pompeo”, la estrella de “Grey’s anatomy” dijo algunas palabras sobre su excompañera y la forma en que habló sobre las condiciones de trabajo en el drama de ABC en el 2009.

“Recuerdo que Heigl dijo algo en un programa sobre las horas locas que trabajábamos. Tenía cien por ciento de razón”, dijo Pompeo a Kate Walsh, su invitada en el podcast. “Si hubiera dicho eso hoy, sería una completa heroína. Pero ella estaba adelantada a su tiempo. Hizo una declaración sobre nuestras horas locas de grabación y por ello fue llamada ingrata, cuando la verdad es que fue honesta y estaba en lo correcto. Fue atrevida por decirlo, pero estaba diciendo la verdad; no estaba mintiendo”.

Si bien las palabras de Pompeo, protagonista y productora de “Grey’s anatomy”, llegan tarde, de alguna u otra forma reivindican lo dicho por Heigl años atrás. Como ella misma contó, le costó a esta que Hollywood le diera la espalda.

La intérprete logró filmar comedias románticas, como “27 vestidos”, “La cruda verdad” o “Como la vida misma”, pero fue apartada de la industria por ser considerada “complicada”. Años después, fans siguen esperando que Izzy Stevens vuelva al drama.