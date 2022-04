“Élite”, la serie de adolescentes de Netflix, apunta ahora a su temporada 6. Con fanáticos queriendo saber qué sucederá con los alumnos de Las Encinas, una noticia ha causado gran sorpresa entre sus seguidores: Omar Ayuso deja el show.

Cuando el programa se estrenó en el 2018, Ayuso tenía solo 20 años. Su personaje, un traficante de drogas también llamado Omar, se enamoró de Ander y luchó por hacer malabarismos con sus afectos, mientras le contaba a su familia musulmana que era gay. Su trama gustó tanto que se convirtió en uno de los miembros más importantes de “Élite”.

Con el fin de la temporada 4 de la serie, varias caras conocidas decidieron alejarse de la trama, lo que provocó en la quinta entrega la llegada de nuevos miembros. El cierre del quinto ciclo contó con Omar Ayuso, sin imaginar que la escena en la que se le vería con Rebeka sería la última.

Omar Ayuso se despide de “Élite”

En una nueva publicación de Instagram, Ayuso anuncia su salida de la serie de televisión después de cinco temporadas. “Pasada la semana de estreno, no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primera y última toma en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento”, escribió el actor. “En una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó”.

Omar Ayuso se despide de "Élite" tras 4 años en al ficción. Foto: @omarayuso/Instagram

“‘Élite’, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paz. Gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. Gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerra. ¡The show must go on!”, finalizó.

Él es el segundo actor de “Élite” que se está alejando de la temporada 6. Días atrás, Claudia Salas, Rebeka también usó sus redes sociales para agradecer a sus fans por acompañarla durante la emisión de la serie de Netflix.