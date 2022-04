“Better call Saul”: la vida de Rhea Seehorn antes de ser Kim en la serie

Rhea Seehorn es conocida por interpretar a Kim Wexler en la exitosa serie “Better call Saul”. Tras más de cinco temporadas, se ha convertido en uno de los rostros más queridos solo por debajo del protagonista y más de uno se pregunta cuál será su destino en los nuevos capítulos del show.

En ese panorama, la actriz está dando de qué hablar por sus futuros proyectos pero también por sus anteriores trabajos. Para sorpresa de sus seguidores, ella no tenía la actuación entre sus planes aunque siempre estuvo apasionada por el arte.

Todo cambió cuando conoció el teatro contemporáneo cuando asistía a la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia. “Stop kiss”, “All my sons”, “How i learned to drive”, “Marat/Sade” y “45 Seconds from Broadway” fueron algunas de las producciones en las que participó antes de actuar en la pantalla.

Luego de pequeños papeles en “A case against Karen” y “I am with her”, consiguió el protagonismo de la serie “Head cases” y la película “Romy and Michele: in the beginning”. Poco a poco se hizo un nombre en la industria del entretenimiento hasta que llegó a “Better call Saul”.

Better call Saul 6 revelará qué sucederá con Kim Wexler. Foto: Netflix

Durante las seis temporadas de dicha serie, Rhea Seehorn no ha dejado de participar en otros proyectos. Sin embargo, todo parece indicar que su papel como Kim Wexler será su mayor orgullo hasta que consiga un rol superior dentro de otra producción que aproveche sus dotes y rango actoral.