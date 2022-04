“Obi-Wan”: Ewan McGregor no había visto la trilogía precuela hasta ahora

Obi-Wan Kenobi regresa con su serie propia a Disney Plus, con el objetivo de expandir el universo ficticio de Star Wars. Como era de esperarse, Ewan McGregor dará vida al querido jedi nuevamente y los fans sabremos qué le pasó tras los eventos de “La venganza de los sith”.

En una entrevista para Leisure Weekly. el actor se puso al corriente con la saga galáctica. “Los vi de principio a fin. Las 9 películas. Simplemente para volver a ese mundo”, contó al medio especializado sobre su preparación.

“Fue interesante ver nuestras películas porque no las había visto desde que salieron, de ninguna manera. Así que fue genial verlos y disfrutarlos sin todo el ruido que había alrededor cuando se estrenaron”, detalló para sorpresa de los fans.

Tras estas declaraciones, McGregor señaló que también estudió la versión de Alec Guinness y el mismo género de ciencia ficción para que el resultado no decepcione a los seguidores de Star Wars:

“Examiné completamente a Alec Guinness y vi las tres películas originales de Star Wars después de que hicimos la primera, pero realmente no tomé en cuenta el estilo. Y no es algo que normalmente haría, pero esta vez lo hice. Me entusiasmó estar de vuelta en casa porque realmente me encanta como espectador de películas”.

Obi-Wan está listo para conquistar Disney Plus. Crédito: Disney / Lucasfilm

¿De qué trata la serie?

La historia estará ubicada entre los eventos del episodio “La venganza de los sith” y “Una nueva esperanza”. Luego de varias décadas, la serie contará qué pasó con Obi-Wan tras la Orden 66 que ejecutó a todos los jedi.