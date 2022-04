Ke Huy Quan de “Indiana Jones”: ¿qué pasó con él y por qué volvió 20 años después al cine?

Han pasado dos décadas desde que Jonathan Ke Quan (Ke Huy Quan) estuvo en la pantalla grande. Quienes han visto “Indiana Jones”, recordarán al actor como Shorty, el niño que ayudó a Indi, papel de Harrison Ford, en su travesía por “El templo de la perdición”.

Así también, otros habrán observado su participación en “The goonies” como Richard ‘Data’ Wang. Con estos títulos que lograron gran popularidad, su última película estrenada en Estados Unidos fue “Encino man” de 1992. Luego de esto, se alejó de la actuación.

Jonathan Ke Quan y un inicio en el cine que nunca pensó

Nacido en Vietnam en 1971, la exestrella infantil huyó del país devastado por la guerra con su familia cuando solo tenía siete años. Quan declaró a Yahoo Entertainment que escapó a Hong Kong con su padre y seis hermanos, mientras que su madre se fue a Malasia. No volvió a verla durante más de un año, hasta que toda la familia se reunió.

Jonathan Ke Quan en "Indiana Jones" junto a Harrison Ford. Foto: difusión

Cuatro años más tarde, en 1983, Quan acompañó a su hermano a un casting para “una gran película” en Chinatown de Los Ángeles. “Le estaba dando instrucciones y notas detrás de la cámara”, recuerda. El director de la audición se dio cuenta de su interés y le sugirió que se parara frente a la lente para su propia prueba: él se quedó con el papel.

“Hasta que hice “Indiana Jones” nunca había visto una película de Steven Spielberg o de George Lucas. Ni siquiera sabía quiénes eran. Recuerdo filmar en un escenario de Londres una tarde y ver pasar a Lucas, Steven, Harrison Ford y luego Carrie Fisher. Eso fue increíble para un niño”, compartió con Variety.

Luego de este papel, vendría “Los Goonies”, historia sobre un grupo de niños en busca de un tesoro perdido que, con el paso del tiempo, se ha considerado como un culto.

Su carrera se detuvo en el 2002. En aquella ocasión mencionó que “las oportunidades para los artistas asiáticos” no eran iguales que de sus compañeros. Trabajó como parte de equipos de producción y coordinador de dobles desde entonces.

El regreso de Ke Huy Quan a Hollywood en el 2022

Si bien Quan dijo a Yahoo que estaba “contento” con su trayectoria profesional detrás de cámaras, en 2018 vio el éxito de la comedia romántica de Jon M. Chu, “Crazy rich asians”, algo que lo motivó a retomar su carrera en el cine.

“Cuando salió la película y vi a mis compañeros actores asiáticos en la pantalla, quería estar allí con ellos. Llamé a un amigo mío, le pregunté si quería representarme y dijo que sí. Dos semanas después, recibí una llamada para “Everything everywhere all at once” con Michelle Yeoh y aquí estoy”, compartió en una amena entrevista con Jimmy Kimmel.

“Everything Everywhere” marca la taquilla para el 2022

Con buenas críticas y con una demanda alta de boletos para verla en cine, la cinta con Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan es uno de los estrenos más llamativos de la temporada. La película nos lleva a conocer a una mujer china-estadounidense cuya vida parece ser completamente aburrida. Sin embargo, todo cambia cuando se entera que tiene la habilidad de existir en universos paralelos.

“Estoy agradecido por la representación asiática que estamos viendo ahora. Mi regreso a la actuación es un resultado directo del progreso que se ha hecho. También es un testimonio de lo importante que es no solo para los asiáticos, sino para todos los grupos de personas en general”, compartió con Variety.