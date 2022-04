“Bright 2” es cancelada después de la agresión de Will Smith en los Oscar

Las consecuencias de la bofetada de Will Smith a Chris Rock continúan en aumento. El artista ganador del Oscar en la categoría Mejor actor no solo ha sido vetado de la Academia por 10 años, sino que varios de los proyectos que tenía en proceso se han visto afectados.

Según un informe de Bloomberg escrito por Lucas Shaw, “Netflix abandonó los planes para hacer la secuela de Bright ”. Sin embargo, Shaw aclaró vía Twitter que la cancelación de dicha película fue “ajena al incidente”.

Will Smith ganó el Oscar a mejor actor por su rol protagónico en "Rey Richard: una familia ganadora". Foto: AFP

Antes de esta noticia, se sabía que la secuela de “Bright” se encontraba a la espera de que Will Smith y Joel Edgerton confirmaran su regreso. Incluso, el director David Ayer se comprometió a regresar por un tiempo, pero se retiró porque el proyecto continuaba estancado.

“Bright 2″ no es el único proyecto de Will Smith cancelado por Netflix

Como se supo anteriormente, la plataforma de streaming también canceló la producción de la película “Fast and loose”. Sin embargo, los encargados de la producción también indicaron que la decisión no tuvo nada que ver con la bofetada protagonizada por Will Smith, sino que se debió a que el director David Leitch se encontraba desarrollando otro proyecto.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

“Bright” no fue cancelado por completo

Netflix no ha abandonado por completo la propiedad de “Bright”, ya que tiene una película animada derivada que se estrenó el año pasado, “Bright: Samurai Soul”, que fue dirigida por Kyohei Ishiguro.