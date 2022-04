“Thor: love and thunder”: ¿tráiler nos anticipó el debut de Beta Ray Bill?

“Thor: love and thunder” estrenó su primer trailer el pasado lunes 18 de abril, donde pudimos ver las primeras escenas de la cinta acompañadas de la clásica canción de Guns N’ Roses “Sweet child o’ mine”. Además, al fin vimos a Jane Foster como Mighty Thor sosteniendo el Mjolnir.

Sin embargo, un detalle que parece haber pasado desapercibido fue la posible presentación del guerrero korbonita de los cómics, Beta Ray Billy, quien se considera digno del poder de Thor y Mjolnir, lo que lo lleva a sostener temporalmente la capa.

"Thor 4" está dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth. Foto: composición LR/Marvel

Beta Ray Bill en el tráiler de “Thor 4″

En una de las imágenes del avance vemos que Thor y Korg regresan a Sakaar, el planeta que tuvo protagonismo en “Thor: Ragnarok”. Este también es el lugar donde Beta Ray Bill se convirtió en el campeón de Grandmaster antes de que Hulk tomara la corona. Es posible que hayan viajado allí para buscarlo. En la escena mencionada vemos un espacio vacío al lado del Dios del Trueno, como si faltara alguien.

Recordemos que, Marvel siempre juega con la menta de los fanáticos modificando sus tráilers, tal como pasó en “Spider-Man: no way home” con Andrew Garfield y Tobey Maguire. Por lo que es probable que haya escondido a Beta durante el tráiler de “Thor: love and thunder”.

Thor y Korg en tráiler de "Thor: love and thunder". Foto: Marvel Studios

Si Thor realmente se retira o muere luchando contra Gorr, el carnicero de los dioses, la aparición de Beta Ray Bill en “Thor 4″ podría permitirle intervenir y usar el Stormbreaker . Además, en otro momento del tráiler vemos a dos personas disfrazadas de Thor entrando al Olimpo, una es el Dios del Trueno y la otra podría ser Beta, aunque también está la posibilidad de que sea Jane Foster.

Escena del tráiler de "Thor: love and thunder". Foto: Marvel Studios

Cabe resaltar que, la trama del filme destaca que Thor está listo para retirarse de sus días de superhéroe, ya que incluso lo vemos plantando el Stormbreaker en el suelo. Este artefacto es originalmente y legítimamente propiedad de Beta según los cómics.