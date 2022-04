“Stranger things”, la nueva “Élite” de Netflix: ¿por qué debería terminar en la 4 entrega?

Luego de una pronunciada espera, “Stranger things” estrenó el primer tráiler de su cuarta temporada hace algunos días atrás. Esta nueva entrega estará dividida en dos partes, que llegarán en mayo y julio de este año. Los fanáticos están muy emocionados por los nuevos capítulos; sin embargo, con el paso de los años, exactamente 6 desde que debutó en Netflix, la trama no se ha reinventado del todo.

Cuando la serie llegó al streaming en 2016, rápidamente se convirtió no solo en uno de los shows más populares, sino que también se transformó en la imagen perenne del catálogo de calidad y lo que era capaz de hacer el gigante del streaming para su contenido original.

La producción creada por Matt y Ross Duffer nos presentó una trama ambientada en los años 80, en la pequeña localidad de Hawkins, en el que experimentos de laboratorio abrieron un portal hacia una dimensión con monstruos y aterradores peligros para nuestra realidad.

Con cada episodio, además de ofrecernos la subtrama de Once y su pasado como un sujeto de prueba, se iba explorando el concepto de este universo paralelo. Pero, con tres temporadas sobre la mesa, la historia no ha cambiado mucho. Los jóvenes protagonistas, ahora jóvenes adultos, continuan enfrentándose a prácticamente la misma entidad.

Hasta el momento, prácticamente solo ha revistado su fórmula de éxito y han reabierto el Upside down tantas veces como lo necesitaron para seguir extendiendo su narrativa, lo cual se ha tornado un tanto predecible y hasta cansado. Es como si se hubiesen convertido en la nueva “Élite” con su mismo estilo entrega tras entrega.

La serie “Élite” estrenó su quinta temporada en Netflix el 8 de abril y fans esperan que cierre su trama pronto. Foto: Facebook

De hecho, la tercera temporada de “Stranger things” era la perfecta excusa para cerrar tantos años de éxito. En esos capítulos los fans tuvieron de todo: aventuras con tintes de terror, acción conspirativa, cursilería juvenil, hilarantes momentos y hasta un desgarrador discurso por parte de Hopper, que sin duda sacó más de una lágrima a los espectadores.

Pero, con la escena postcréditos, y la renovación de Netflix de por medio, se nos dejó en claro que Hawkins todavía tenía más por contar, pues a pesar de llevar tres temporadas encima todavía hay cabos sueltos, con semillas que plantearon desde el inicio.

En ese sentido, queda por saber el origen del Mundo al revés, aun no tenemos una historia de fondo y un background sobre los experimentos MK Ultra que aplican en niños como Eleven, entre otros puntos.

Eleven es interpretada por Millie Bobby Brown. Foto: Netflix

En el aspecto ‘personal’ de los protagonistas, la historia de Joyce y Hopper, sumado al drama de las parejas adolescentes, como Mike y Once, establecen que hay más hilos por unir.

Con todo ello, “Stranger things” no tiene más remedio que seguir creciendo. Su trama necesita y debería cerrarse, pero tienen un punto en contra: el tiempo. Los protagonistas y el intervalo de espera entre cada estreno tiende a ser muy espaciado, por lo cual pronto tendremos a adultos de 22 tratando de encajar en papeles que iniciaron cuando tenían 12 años.

"Stranger things" llegó por primera vez a Netflix en julio de 2016. Foto: difusión

Es prácticamente obvio que los ingresos son el principal factor para empujar más narrativas, que hasta cierto punto parecen forzadas, y parte de ello radica en el haber construido un universo tan atractivo como el de esta serie.

Aun así, sería mejor que inicien tejiendo la recta final de su trama, antes de cansar a la audiencia y que deban terminarla por obligación. No obstante, the Duffer Brothers aun no planean ponerle un stop definitivo, ya que se ha confirmado que habrá una 5 temporada y es posible que tampoco sea la última.