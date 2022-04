“Spider-Man: across the Spider-Verse” retrasa su fecha de estreno hasta el 2023

“Spider-Man: into the Spider-Verse” se estrenó en 2018 y fue considerado uno de los mejores largometrajes animados jamás creados, que hasta ganó el Oscar a mejor película animada en 2019. La cinta protagonizada por Miles Morales nos mostró el tráiler de su esperada secuela “Spider-Man: across the Spider-Verse” en diciembre, en el cual nos adelantaba su reunión con Gwen Stacy, de Hailee Steinfeld.

La secuela se va a dividir en dos partes, cuya primera entrega tenía como fecha inicial de estreno el próximo 7 de octubre de 2022. Sin embargo, un anuncio de Sony ha revelado que ambas producciones se han retrasado considerablemente, postergando así sus fechas de estreno por más de seis meses.

Sinopsis oficial de “Spider-Man: across the Spider-Verse”

Miles Morales regresa para el siguiente capítulo de la saga Spider-Verse, ganadora de un Oscar, una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a tiempo completo a través del multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan encontrado.

Sinopsis oficial de Across the Spider-Verse anticipa poderoso villano. Foto: Sony Pictures

Nuevas fechas de “Spider-Man: across the Spider-Verse” parte I y II

Sony ha anunciado que ambas partes se han atrasado oficialmente, siendo sus nuevas fechas de estreno las siguientes:

“ Spider-Man: across the Spider-Verse ” parte I debutará en cines el 2 de junio de 2023 .

” parte I debutará en cines . “Spider-Man: across the Spider-Verse” parte II debutará en cines el 29 de marzo de 2024 .