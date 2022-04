“It takes two” llegaría a la pantalla grande protagonizado por Dwayne ‘La Roca’

“It takes two” fue el juego que sorprendió el año pasado al presentar una aventura en modo cooperativo que se basaba en minijuegos entretenidos y desafíos divertidos, mientras nos contaban una historia emotiva y graciosa. El gran éxito que tuvo dentro del mundo gamer hizo que Amazon y Seven Bucks se plantearan llevarla a la pantalla grande, donde Dwayne ‘La Roca’ Johnson sería uno de los dos protagonistas.

La noticia fue confirmada por el medio Variety, que en enero confirmó que la empresa DJ2 Entertainment ya se encontraba a cargo de la producción de la nueva adaptación. A ellos ahora se les uniría Seven Bucks y Amazon.

"It takes two" se lanzó el 6 de marzo de 2021. Foto: Hazelight Studios

Dwayne ‘La Roca’ Johnson como Cody

Cabe recalcar que el medio ha indicado que la noticia aún no ha sido confirmada oficialmente, pero de llegar a realizarse esto, ‘La Roca’ interpretaría a Cody, el protagonista del juego junto a su exesposa May.

Recordemos que “It takes two” tuvo el reconocimiento del Juego del Año según The Game Awards 2021, y poco después se anunció que tendría una película y una serie de Tv.

Dwayne ‘La Roca’ Johnson ha hecho colaboración con el conocido videojuego Fortnite. Foto: AFP

¿De qué trata “It takes two”?

La adaptación cinematográfica seguirá a May y Cody, quienes mientras se divorcian, descubren que sus mentes son transportadas a dos muñecos que su hija, Rose, hizo para representarlos. Ahora deberán emprender un viaje fantástico lleno de aventuras, el cual los ayudará a descubrir el trabajo en equipo y así tener la posibilidad de volver a sus cuerpos.