“El libro de Boba Fett” tendrá documental del detrás de cámaras en Disney Plus

Lucasfilm y Disney Plus han anunciado que “Disney gallery: the book of Boba Fett” llegará al streaming el próximo 4 de mayo, el día oficial de “Star Wars”. Este especial reunirá a los cineastas, actores y al resto del equipo técnico, quienes reflexionarán y compartirán sobre distintos aspectos de la producción. Además, podremos ver escenas nunca antes vistas y se revelarán algunas curiosidades sobre la tecnología, así como los efectos visuales que se usaron durante la filmación.

Este documental será similar a las dos temporadas de “Disney gallery: the mandalorian”, que ya se encuentra disponible en Disney Plus.

Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen). Foto: Disney Plus

¿Qué veremos en “El libro de Boba Fett”?

La primera temporada del spin-off de las aventuras de Din Djarin y de Grogu puede ser visto completo en Disney+. La serie nos muestra que el cazarrecompensas más famoso del universo no murió en el estómago del Sarlacc en “El retorno del jedi”, sino que logró escapar para luego forjar una nueva vida junto a los moradores de las arenas, lo que cambió el modo de ganarse la vida. Él se hizo con el trono de Jabba El Hutt y se convirtió en el nuevo daimio de Tatooine.

¿Habrá segunda temporada de “El libro de Boba Fett”?

A diferencia de “Star Wars: Obi-Wan Kenobi”, no ha sido calificada como serie limitada, lo que abre las posibilidades de que se pueda ver una continuación en el futuro. Cabe la posibilidad que durante la “Star Wars celebration” de mayo se tenga noticias sobre esto.