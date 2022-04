Netflix: “Jimmy Savile: a british horror story” causa rechazo entre usuarios

Netflix estrenó “Jimmy Savile: a british horror story”, documental que aborda las denuncias por abuso sexual contra el famoso conductor de televisión británico que estuvo activo por cinco décadas desde los años 60. Por supuesto, la historia no tardó en causar revuelo entre los usuarios.

Por medio de Twitter, varios expresaron su desagrado hacia el antiguo ídolo televisivo y pidieron que ni siquiera aparezca como recomendación en la plataforma de streaming debido a los testimonios de las víctimas.

“Si no te preocupa que te enfurezca, tienes que verla”, señala Decider. “Una acumulación de detalles devastadores”, adelanta The Guardian. Aún con la advertencia, los dos capítulos del programa no tardaron en indignar a los espectadores tal como lo hizo “Leaving neverland”.

Jimmy Savile fue el famoso conductor de “Top of the pops”, un programa televisado en 1964 que alcanzó gran repercusión en los años 90. No solo músicos eran entrevistados, sino también los intérpretes más reconocidos del momento.

Fue acusado por abusar a más de 100 menores de edad entre 1955 y 2009. Los actos habrían sido cometidos en los hospitales donde hacía voluntariado, en correccionales y los estudios de la BBC en Londres.

Además, se descubrieron 103 casos de necrofilia en 2014. Él tenía libre acceso a la morgue del Hospital Leeds General Infirmary, entre varios otros, pero todo fue desestimado. Nunca fue encontrado culpable en vida y falleció en 2011.