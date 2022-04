“Los Simpson” cumple 35 años: por qué son amarillos y otros datos curiosos

Antes de convertirse en una serie propiamente dicha, “Los Simpson” debutaron como un corto en The Tracey Ullman Show. Este momento, que marcó el inicio de toda una legendaria carrera en la TV, tuvo lugar el 19 de abril de 1987 bajo el título “Good night”. Su popularidad inmediata permitió que le dieran más espacio en la pantalla chica transformarse en todo un fenómeno, que hasta ha predicho inesperados eventos.

Claramente, con el pasar de los años, la familia encabezada por Homero y Marge se han encargado de esconder diversos misterios. En ese sentido, aquí te detallamos 5 curiosidades que quizá no sabías de “The Simpsons”.

¿Por qué tienen la piel amarilla?

De acuerdo con Screen Rant, la intención detrás del característico color amarillo de los Simpson se reduce a un simple tema: mayor notoriedad. Así lo reveló el propio Matt Groening en un documental publicado en el año 2000.

“La piel amarilla: por qué... si estás cambiando de canal muy rápido y pasas por “Los Simpson” no hay nada más que se parezca a ellos en la televisión , así que por eso destacamos”, expresó el creador de la producción.

Los Simpson son la familia más famosa de la TV. Foto: Difusión

El señor Burns es familia de Homero

Según comenta el citado medio, el árbol genealógico de Mr. Burns y Homero es algo confuso y su parentesco data de varias generaciones anteriores. En ese sentido, el portal indica que la abuela paterna de Montgomery era Evelyn Graycomb, quien estaba emparentada con Gaylord Stemple.

Stemple se casó con Trixie Simpson, la hermana de Garwood Simpson. Este último se casó con Clowta Stillman y tuvo un hijo, Howland Simpson, quien contrajo matrimonio con Gabby Crouse y tuvo un hijo llamado “Old Tut” Simpson. Él se unió con “Happy” Dinsdale, de quien nació Orville Simpson, que luego se casó con Tuma Hickman y juntos tuvieron a Abraham Simpson II.

Luego de ello, Abraham tuvo una relación con Mona, producto de la cual nace Homero. De ese modo, el abuelo Simpson sería el cuarto primo del Sr. Burns y, por ende, tiene conexión sanguínea con el protagonista del programa de Fox.

El papá de Homero y el Sr. Bruns serían primos lejanos. Foto: Screen Rant

Michael Jackson sí tuvo un cameo

Si bien al principio no se tenía muy claro si Michael Jackson tuvo un cameo en la serie, debido a que no fue acreditado como tal, luego de muchos años se dio a conocer que ‘El rey del pop’ prestó su voz a Leon Kompowsky. Sin embargo, no se le permitió cantar, por lo que, según informa Buzzfeed, se contrató a un imitador para el trabajo.

La razón detrás del misterio es que, debido a su apretada agenda, la estrella pop no tenía tiempo para arreglar su participación en los proyectos que quisiera. En ese sentido, si ocultaban su presencia en el programa, no tendría el compromiso de aceptar los múltiples proyectos que lo querían en sus filas.

La muerte de Maude y un aumento de salario

Ned Flanders estuvo casado con Maude; pero, la señora sufrió un accidente mortal en un juego de baseball. Su muerte en la ficción estuvo relacionada a la vida real, pues IMDb comenta que su actriz vocal, Maggie Roswell, pidió un aumento salarial, que no se le fue concedido. Con ello, los realizadores decidieron retirar a su personaje.

El cambio de piel de Smithers

De pelo azul y piel morena, el concepto detrás de Smithers era presentarlo como el fiel sirviente del Sr. Burns.

En esa línea, Screen Rant detalla que poco tiempo después de sus primeras apariciones, los ejecutivos decidieron cambiarlo al típico color de piel de amarillo porque “sería una mala idea tener un personaje negro subordinado a un hombre blanco rico”.