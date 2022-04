“Jurassic world: dominion” y la difícil misión de reunir al reparto de “Jurassic park”

“Jurassic world: dominion” marcará el final de la trilogía bajo la dirección de Colin Trevorrow. Las expectativas son altas y no es para menos, considerando que traerá de regreso a los protagonistas de la saga original “Jurassic park”: los inolvidables Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) y Jeff Goldblum (Ian Malcolm).

Los personajes no se limitarán a un cameo o guiño para complacer a los fans más nostálgicos, sino que estarán a lo largo de toda la película en una historia paralela. Una premisa sumamente atractiva que no habría sido posible si el cineasta no hubiera podido convencer a las estrellas. En conversación con Empire, reveló cómo fue la complicada tarea.

“Al comienzo, Sam Neill probablemente me miraba con cierto escepticismo y de reojo. No soy Steven Spielberg. Nunca lo seré. Así que realmente tuve que empezar desde cero para convencer a estas personas de que iba a poder guiarlos en el regreso a estos personajes que significan tanto para ellos”, reveló el cineasta.

Para su sorpresa, el mítico actor no dudo en alabar su trabajo y compararlo con el creador de “Jurassic park”. “Ese es el tipo que más me recuerda [a Spielberg]. Y no lo digo a la ligera. Es imaginativo, entusiasta, siempre enérgico”.

La tercera entrega está más cerca de ver la luz para alegría de los fans. Foto: Universal

“Colin estaba muy interesado en hacer que importara. Descubrimos cómo se sentiría si estos tres personajes volvieran a estar juntos y cómo se sentirían el uno con el otro. Y es delicioso”, agregó Laura Dern.

¿De qué trata “Jurassic world: dominion”?

Ahora que la isla Nublar y su parque han sido destruidos, los dinosaurios están dispersos por todo el mundo y la convivencia alcanza un nuevo nivel de tensión. ¿Qué papel jugarán los protagonistas cuando se acabe el frágil equilibrio entre ambos mundos?