“Doctor Strange 2″: ¿qué películas y series debes ver antes del estreno?

“Doctor Strange in the multiverse of madness” mostrará los mejores mundos alternos de Marvel, luego del primer vistazo a esto en la película “Spider-Man: no way home”. Para la ocasión, Stephen Vincent Strange y Scarlet Witch serán aliados y tratarán de controlar el statu quo del inmenso MCU.

“Desbloquear el multiverso crea una gran caja de pandora”, declaró la actriz en nuevo avance de la película. En esa línea, te compartimos todas las películas y series que debes ver para no perderte en el multiverso de la locura.

“Doctor extraño”

Tras un accidente automovilístico, Dr. Stephen Strange busca una cura y conoce la comunidad Kamar-Taj. Al final descubre que son la primera línea de una batalla contra las fuerzas oscuras y que él está destinado en convertirse en el “Hechicero supremo”.

“Vengadores: infinity war”

El todopoderoso Thanos busca las gemas del infinito para eliminar la mitad de la vida en el universo. A fin de frustrar sus planes, los Vengadores y el resto de superhéroes de la galaxia, se unen para hacerle frente aun con todas las posibilidades en contra.

“Vengadores: endgame”

Ahora que todo está en ruinas, los protagonistas deberán reunirse una vez más para restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias.

"Doctor Strange 2" llega a los cines el 4 de mayo. Foto: Marvel Studios

“What if...?”

La serie explora líneas de tiempo alternativas en el multiverso Marvel. En los episodios podemos apreciar qué habría pasado si los momentos importantes de las películas del MCU ocurrieran de manera diferente.

“WandaVision”

Combinando el estilo clásico de las sitcoms con el MCU, el programa cuenta la historia Wanda Maximoff y Vision, dos seres con superpoderes que viven una vida idílica en las afueras de una ciudad hasta que un día comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

“Spider-Man: no way home”

Por primera vez, Spider-Man ya no puede esconderse detrás de la máscara y no puede separar su vida como superhéroe de su vida normal. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, entran en juego aún más cosas e incluso llegan amenazas de otros mundos.

“Loki”

Tras escapar de una muerte segura en “Avengers: endgame”, Loki se convierte en viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal.