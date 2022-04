“Thor 4″: ¿quién es Lady Thor, el nuevo personaje de Natalie Portman?

“Thor: love and thunder” tiene emocionados a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel tras el lanzamiento de su primer tráiler. Bajo la dirección de Taika Waititi, la película tendrá un gran elenco entre los que se incluirá a Natalie Portman retomando su papel como Jane Foster.

Lo sorprendente de su regreso es que será “Lady Thor”, la nueva diosa del trueno. En esa línea, más de un fanático se pregunta quién es este personaje. Sin duda, jugará un papel importante en la historia que tendrá a Gorr como el villano que planea extinguir a todas las divinidades.

¿Cómo Jane se convierte en la nueva Diosa del trueno?

En las viñetas, Jane Foster se convierte en la nueva Diosa del trueno en una historia alterna mientras batalla contra el cáncer que poco a poco toma su vida. En cuanto a la linea principal de Marvel Comics, ella obtiene el mismo título en 2014 y se une a Los Vengadores, luego de que Thor ya no fue digno.

Mucho se ha hablado sobre cómo la adaptación cinematográfica lo llevará a cabo, pero un pasado reporte de Cinemascomics ya habría revelado esto:

“Ella viaja a Nuevo Asgard, ubicado en Noruega, justo donde murió Odin, como parte de sus vacaciones. Una de las mayores atracciones del recinto son los pedazos del Mjölnir roto a manos de Hela. De pronto, dichos fragmentos deciden que es digna, se reconstruyen y así recibe sus superpoderes como la nueva diosa del trueno”.

El elenco de "Thor 4" es uno de los mayores atractivos de la cinta. Foto: composición / Marvel Studios

¿Lady Thor será la nueva protagonista de la saga?

En cuanto a los rumores de que Natalie Portman reemplazará a Chris Hemsworth como protagonista de la saga, el actor reveló que no hay planes para esto realmente y que el universo de Marvel es lo suficientemente grande para tenerlos a ambos.

“¡¿Estás loco?! No voy a entrar en ningún periodo de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. ¡Solo tiene 1.500 años! Definitivamente no es una película para que me despida de esta marca. Al menos eso espero”, aseveró para la revista Elle Man.