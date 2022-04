“Thor: amor y trueno” estrenó su primer tráiler oficial y ya tenemos el primer vistazo de Natalie Portman como Mighty Thor. La actriz que interpretó a Jane Foster en las primeras películas del dios asgardiano se había alejado de Marvel por un tiempo considerable, pero ahora está de vuelta en el UCM.

Por ello, en esta nota te contamos qué pasó con la ganadora del Oscar y por qué no volvimos a saber de ella en el mundo de los superhéroes.

Natalie Portman en Marvel

Natalie Portman debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel con “Thor” (2011), película que obtuvo una gran aceptación por parte del público.

Natalie Portman como Jane Foster junto a Chris Hemsworth como Thor. Foto: Marvel

Su destacable actuación llevó al estudio a considerarla para la secuela “Thor: un mundo oscuro” (2013), donde volvió a interpretar a Jane Foster, la pareja del dios del trueno.

Pero cuando “Thor: ragnarok”, uno de los episodios más esperados por los fans, fue anunciado, Portman no estaba incluida en el reparto.

Natalie Portman como Jane Foster. Foto: Marvel

El jefe creativo de Marvel, Kevin Feige, declaró en aquel entonces que había “muchas razones” por las que la actriz no estaría en la tercera película de Thor.

“En esta cinta solo hay un par de escenas que suceden en la Tierra, del 80 al 90 por ciento de la historia tiene lugar en el cosmos”, declaró Feige a Empire.

Tessa Thompson interpretó a Valquiria en "Thor: ragnarok" y muchos la tomaron como el reemplazo de Jane Foster para Thor. Foto: Marvel

Por su parte, la actriz también ofreció declaraciones y dijo que no sabía si la llamarían para otras cintas. “Hasta donde yo sé, he terminado con el Universo Cinematográfico de Marvel”, señaló a The Independent.

El regreso de Natalie Portman como Mighty Thor

Aunque parecía que la relación entre Marvel y la ganadora del Oscar por “El cisne negro” había llegado a su fin, las cosas tomaron un giro inesperado.

En la Comic-Con 2019, Taika Waititi confirmó que “Thor: love and thunder” contaría con la versión femenina de Thor.

Acto seguido, el director le dio la bienvenida al escenario a Natalie Portman, a quien recibió de rodillas con el Mjolnir.

El director de "Thor: love and thunder", Taika Waititi confirmó a los fans que Natalie Portman regresaría en "Thor: love and thunder", durante un panel en la Comic-Con 2019. Foto: AFP

La foto de la actriz levantando el martillo de Thor estalló en las redes y quedó ratificado su regreso como la nueva heroína del UCM.

“Thor: love and thunder”: fecha de estreno

“Thor: love and thunder” (”Thor: amor y trueno”) llegará a cines de Latinoamérica el próximo 7 de julio.