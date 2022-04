¡Del videojuego al cine! Jason Momoa protagonizaría la película de Minecraft

La adaptación de videojuegos a la pantalla grande está dando la hora más que nunca. Tras el éxito en taquilla de “Sonic 2″ y el estreno de “Uncharted: fuera del mapa”, todo indica que veríamos en los cines al famoso videojuego Minecraft.

De acuerdo con un informe del medio The Ankler, el actor Jason Momoa estaría negociando ser el protagonista de la película de Minecraft que Warner Bros. Pictures desarrollaría. Sin embargo, la noticia aún no ha sido confirmada ya que no hay muchos detalles sobre la cinta.

Jason Momoa escribirá y protagonizará "Chief of war", una miniserie basada en la historia de Hawái que saldrá en Apple TV+. Foto: AFP

¿Qué es Minecraft?

El videojuego favorito por grandes y pequeños consiste en que los usuarios pueden construir toda clase de lugares al ‘minar’ bloques de materiales, todo dependerá de la creatividad de jugador.

Se tiene conocimiento que desde el 2012 ha habido intentos por hacer un filme basado o inspirado en el juego; sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido consolidar el esfuerzo. Si la noticia de que Jason Momoa sería el protagonista queda confirmada, significaría que el estudio al fin se animaría por darle luz verde al proyecto.

Minecarft fue lanzado el 17 de mayo de 2009. Foto: Minecraft

Lo último que se supo de la película de Minecraft era que el director Peter Sollet había estado trabajando en una nueva versión del largometraje. Esto fue en 2019, pero debido a la pandemia de la COVID-19, Warner Bros. Pictures tuvo que remover el título de su lista de próximos estrenos.