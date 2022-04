“Better call Saul 6″ se estrena y primeros capítulos consiguen calificación perfecta

La sexta y última temporada de “Better call Saul” está dando de qué hablar tras el estreno de sus primeros capítulos. La espera fue larga, pero parece que la paciencia de los fans está siendo recompensada ahora que vemos el resultado a través de AMC y Netflix para Latinoamérica.

De acuerdo a medio especializado IMDb, los episodios “Wine and roses” y “Carrot and stick” consiguieron la calificación máxima: 10 sobre 10. La valoración del primero tuvo como base 477 revisiones, mientras que el segundo consideró 393.

Con estas cifras sobra indicar que la serie sobre Saul Goodman ha mantenido la calidad de sus anteriores entregas por no decir que las superó. Así como el desenlace, esta última recta ha prometido dejar satisfechos a los seguidores del programa.

En el caso de Rotten Tomatoes, el programa consiguió una aprobación del 100% como promedio de 20 críticas especializadas. Otro sello de garantía para quienes no saben si deben darle una oportunidad o no.

Poster oficial de la temporada 6 de "Better Call Saul". Foto: AMC

¿Qué podemos esperar de la sexta temporada?

“Hay mucho en lo que pensar (...) Creo que me gusta, pero me quedé bastante aniquilado cuando leí [el guion] en medio de la noche”, adelantó Bob Odenkirk a The New York Times, afirmando que es un camino desafiante a seguir. No es llamativo (...) No se siente caricaturesco. Es bastante sustancial creo”, enfatizó.

“No puedo esperar a los fuegos artificiales, de verdad. Nuestro programa estuvo un poco lento en los últimos años y [los acontecimientos] se acumulan. Ciertamente, hay momentos emocionantes todo el tiempo, pero hacia el final se vuelve sumamente intenso”, dijo a Deadline sobre el estreno anteriormente.