“Los herederos de la Tierra”, la nueva serie de Netflix que te mantendrá pegado a la TV

Como parte de los estrenos de Netflix anunciados para abril, “Los herederos de la Tierra” acaba de llegar al catálogo de la plataforma. Esta serie épica es una continuación de la exitosa ficción española “La catedral del mar” y ya ha captado la atención de los usuarios del servicio. En esta nota te contamos más detalles de la producción ibérica que promete ser la próxima sensación del momento.

"Los herederos de la Tierra" ya está disponble en Netflix. Foto: Netflx

¿De qué trata “Los herederos de la Tierra”?

Hugo Llor, un niño de 12 años, vive en la Barcelona del siglo XIV. A pesar de que pasa la mayor parte del tiempo en la calle, su mayor ilusión es convertirse en un artesano de la construcción naval; sin embargo, su destino como tal es incierto, especialmente después de que su mamá es obligada a alejarse de él.

No obstante, el joven Llor no está solo, pues aunque no tenga a su progenitora al lado, cuenta con la protección y apoyo de un respetado anciano llamado Arnau Estanyol, a quien conocimos en “La catedral del mar”. ¿Logrará cumplir sus sueños o estará condenado a vivir en las sombras?

Yon González es el principal protagonista de "Los herederos de la Tierra". Foto: Netflix

“Es un superviviente que va resolviendo todas las circunstancias bizarras que la vida le pone por delante e intenta afrontarlas de la manera más ética y moral, dentro de las posibilidades que le da la sociedad en su momento”, comentó Yon González en una reciente entrevista con EFE.

En pantalla, González interpreta a la versión adulta de Hugo, mientras que el actor David Solans (Bruno en “Merlí”) lo hace en la etapa adolescente del personaje.

“Los herederos de la Tierra”, continuación de “La catedral del mar”, es una adaptación de la novela homónima escrita por Ildefonso Falcones y nos transporta a un relato épico lleno de violencia medieval, en el que sus protagonistas deben sobrevivir a través de un camino de lealtad y venganza.