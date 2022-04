“Doctor Strange 2” podría reiniciar el UCM de Marvel: nuevos Avengers y otros cambios

La preventa oficial de “Doctor Strange 2″ ya ha iniciado, y los fans están más que emocionados por esta nueva puesta de Marvel Studios, pues, además de traer de regreso a Benedict Cumberbatch como el icónico hechicero, se ha rumoreado una extensa lista de posibles cameos en la película. En ese sentido, y debido a que esta trama continuará explorando el concepto del multiverso, muchos creen que también serviría para reiniciar el UCM.

La idea del universo actual como una de las miles realidades alternas fue desarrollada con mayor profundidad en la primera entrega de “Loki”, al igual que en “WandaVision”. No obstante, las mayores consecuencias, hasta ahora, las pudimos ver con detenimiento en “Spiderman: no way home”. Aun así, el gran caos está por desatarse en “In the multiverse of madness”.

En ese sentido, el portal especializado Screen Rant menciona algunos puntos clave que llevarían a la cinta dirigida por Sam Raimi a reinventar el UCM.

Nuevos Vengadores

Algunos de los miembros más representativos de los Vengadores ya no forman parte del presente de las producciones de Marvel Studios. Si bien diversos rumores apuntan a que un nuevo grupo de superhéroes podría organizarse, el tráiler de “Doctor Strange 2″ dejó entrever la presencia de los Illuminatis.

En ese sentido, es posible que estos poderosos seres puedan alinearse como los nuevos Avengers, aunque también existe la posibilidad de ceder el paso a personajes más jóvenes, lo cual podría concretarse con la presentación de los Young Avengers, de quienes tenemos algunos atisbos gracias a la presencia de Kate Bishop.

Los Illuminatis tendrían su debut en el UCM con "Doctor Strange 2". Foto: captura/Marvel Studios

El reboot de los mutantes

El solo cuestión de tiempo para ver a los X-Men en el MCU, pero ¿cuánto tendremos que esperar? Todo apunta a que no mucho, ya que en el mencionado clip del filme se puede escuchar la voz de Charles Xavier.

Sin embargo, es posible que Patrick Stewart (actor que vimos en la franquicia de los mutantes de 20th Century Fox) pueda estar interpretando a una variante del Profesor X. De todas formas, su sola aparición permitiría la llegada de un amplio espectro de roles, lo cual comenzaría a desdibujar los rastros de los héroes que hemos visto hasta el momento.

Patrick Stewart confirmó que será el Profesor X en Doctor Strange 2. Foto: composición LR/ Marvel/20th Century Fox

El reemplazo de Thanos

Desde su debut en la escena postcréditos de “Avengers” de 2012, Thanos representó una temible figura dentro de la narrativa de los Vengadores. Sin embargo, cuando fue asesinado en “Endgame”, su puesto como el mayor villano quedó vacío para la búsqueda de un nuevo antagonista.

En “Loki” nos enteramos de que He who remains creó la TVA para proteger su línea temporal y evitar que existieran variantes aún más peligrosas de sí mismo. Pero, cuando Sylvie acabó con él, Kang el conquistador estaría por ser la siguiente amenaza en ciernes y sería peor que ‘El titán loco’.

Por ahora no se sabe cuál será el efecto de “Doctor Strange 2″ para los futuros proyectos de Marvel Studios. Solo sabemos que los fans están muy emocionados por la película, cuyo estreno en cines está programado para el próximo 6 de mayo.