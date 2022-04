“Better call Saul 6″: Aaron Paul emocionado con regreso de Walter y Jesse

La sexta temporada de “Better call Saul” tiene emocionados a los fanáticos y no es para menos, considerando que es el final de la historia para el abogado criminalista. El camino ha sido largo hasta ahora, pero los retos no dejarán de aparecer ahora que murió Jimmy McGill y nació Saul Goodman.

La serie, creada por Vince Gilligan y Peter Gould, tiene planeado acabar por todo lo alto, por lo que conectará con “Breaking bad”. Tanto Walter White como Jesse Pinkman estarán de regreso, y Aaron Paul conversó con The Hollywood Reporter al respecto.

“Estaba yendo a la premiere que se llevó a cabo el viernes pasado cuando me avisaron que harían públicas las apariciones. Quedé en shock y a la vez liberado de no tener que cuidar tanto el secreto”, comentó el actor sobre la noticia que sorprendió igualmente a los fans.

“Creo que sería algo raro que Walt y Jesse no hagan una aparición. Estoy ansioso por ver lo que hicimos y cómo lo hicimos”, afirmó, dejando constancia de que confía ciegamente en todo lo que Villigan haga o escriba. Por esto, no dudaría en aceptar participar en otro spin-off, así como hizo en la película “El camino”.

Un regreso esperado por los fans. Foto: composición / AMC

¿De qué trata “Better call Saul 6”?

“De Albuquerque to Omaha, los nuevos capítulos seguirán la compleja relación de Jimmy con Kim, quien se encuentra en medio de su propia crisis existencial. Mientras tanto, Mike, Gus, Nacho y Lalo están atrapados en un juego del gato y el ratón con apuestas mortales”, revela la sinopsis oficial.

La sexta y última temporada de “Better call Saul” se estrenará el próximo 18 de abril del 2022 a través de Netflix para Latinoamérica.