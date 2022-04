“Better call Saul″: resumen y todo lo que debes saber antes de la sexta temporada

“Better call Saul” estrenará su sexta y última temporada este 18 de de abril en Netflix. Por este motivo, repasamos todo lo que debes saber antes, por si no te quieres perder el final de la serie y no tienes tiempo de darte una maratón de las anteriores entregas.

En las primeras temporadas, el drama se concentró en la trágica relación entre Jimmy McGill y su hermano mayor Chuck. El primero es un exestafador de poca monta que en el fondo busca su aprobación, por lo que se rehace a sí mismo como abogado.

La rivalidad entre ambos se agranda tanto que buscan sabotearse el uno al otro. Al final de la tercera entrega, la carrera de Chuck termina luego de que su hermano exponga su hipersensibilidad electromagnética. Humillado y abatido, muere como víctima de un incendio provocado por él mismo en su casa.

En la cuarta temporada, el protagonista sorprende a su propia pareja, Kim Wexler, al no sentir mayor pena del deceso. Asimismo, se las ingenia para ganar dinero mientras se encuentra inhabilitado para ejercer como abogado. La venta de teléfonos quemadores lo llevan de regreso a la vida delictiva, hasta que recupera su licencia.

Por otro lado, Gus Fring construye un laboratorio de metanfetamina para ya no tener que importarla desde el otro lado de la frontera. Para esto, cuenta con la ayuda de Mike y Werner Ziegler. Este último escapa para reunirse con su esposa, pero accidentalmente revela la locación de la base a Lalo Salamanca, sobrino del rival de Fring, Héctor.

Poster oficial de la temporada 6 de "Better Call Saul". Foto: AMC

Cuando se creía que las cosas no podrían complicarse más, la quinta temporada sorprende con la enemistad entre Gus y Lalo. Luego de que el segundo visita a Jimmy y Kim, ambos se esconden en un hotel, pero encuentran alivio gracias al plan del dueño de Los Pollos Hermanos, que consiste en asesinar al temible miembro del cartel.

Siguiendo las ordenes de Gus, varios asesinos entran a la residencia de los Salamanca y empiezan una matanza. Sin embargo, Lalo sobrevive y obliga a uno de los mercenarios a decirle a su jefe que el trabajo está hecho. Ahora cuenta con el factor sorpresa en su plan para vengarse.