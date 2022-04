Los grupos musicales del cine que, de ser reales, llenarían conciertos

A lo largo de los años se han creado cintas cinematográficas inspiradas en la música; la producción más reciente es “Metal lords”, película disponible en Netflix que hace homenaje al heavy metal. Muchos de estos filmes han presentado canciones tan bien elaboradas de bandas musicales ficticias que se volvieron virales en internet y que, de haber sido reales, se habrían hecho famosas, e incluso habrían llenado estadios completos.

A continuación, hacemos un recorrido por las bandas musicales creadas para películas que contaron con canciones increíbles, y que debieron ser trasladadas a la vida real.

Adrian Greensmith interpreta a Hunter en "Metal lords". Foto. Netflix

Escuela de rock

Compuesto por un grupo de jóvenes, entre ellos Miranda Cosgrove, quien interpreta a Summer Hathaway, los integrantes son liderados por el carismático y escandaloso Jack Black. Si bien, al inicio de la película escuchamos una interpretación de la clásica “It’s a long way to the top (If you wanna rock ‘N’ roll) de AC/DC, más adelante podemos escuchar el tema propio de la banda titulado “Legend of the rent”.

Stillwater

Podemos apreciar a la banda Stillwater en la película “Almost famous”, cinta cuya historia está basada en las propias experiencias del director Cameron Crowe como un joven periodista que cubría a las legendarias bandas Led Zeppelin, Eagles y Lynyrd Skynyrd.

Stillwater muestra por qué los años 70 fueron muy favorecedores para la música. Sus canciones fueron escritas por las leyendas de la música Peter Frampton y Nancy Wilson.

Sex Bob-Omb

“Scott Pilgrim vs. the world” de Edgar Wright es una de las películas favoritas por muchos debido a la presentación diferente del filme, al emplear pequeñas animaciones en las escenas. Agregado a esto, destaca la banda ficticia Sex Bob-Omb, que combina perfectamente la música alternativa con la indie. Canciones como “We are Sex Bon-Omb” y “Garbage truck” llegan a ser tan pegajosas que no sorprende que muchos comentarios en sus videos de YouTube pidan que sean subidas a las diferentes plataformas de música.

Skullfucker

Por el nombre no podía ser otra cosa más que una banda de metal. Esta aparece en la reciente producción de Netflix “Metal lords”, que trata sobre un trío de jóvenes que buscan ganar la batalla de bandas de su escuela.

El grupo nos regala una espectacular versión de “War pigs” de Black Sabbath y luego tienen una increíble canción original titulada “Machinery of torment”. Además, la incorporación de una violonchelista aporta una melodía diferente y refrescante a la música.

Freaky Friday

La cinta protagonizada por Lindsay Lohan se centra en el intercambio de cuerpos entre la protagonista (Anna Coleman) y su madre. Durante la trama, podemos escuchar canciones creadas por la banda de Anna que, sin dudas, se quedaron en la memoria de toda una generación.

Sing Street

La película nos cuenta la historia de Cosmo Lawlor, un chico que, en medio de la pobreza y sus problemas personales, comienza una banda con sus amigos con la esperanza de así poder llamar la atención de una hermosa chica de la cual se enamora.

La banda ficticia que se crea en la película nos regala temas muy entretenidos; su canción principal se titula “Riddle of the Model”; asimismo nos recuerda la música clásica de los años 80.

The Fabulous Stains

El largometraje estrenado en 1982 sigue a un grupo de jóvenes rebeldes, quienes son la esencia del movimiento punk, y que buscan con su música hacer llegar su mensaje radical durante esta época.

Con himnos como “Waste of time” y “The professionals”, el legado de esta banda ficticia inspiró la escena Riot Girl de la vida real. Grupos de rock reales como Bratmobile, Bikini Kill y Courtney Love han citado a esta banda como inspiraciones.