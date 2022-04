“King Richard” podría tener secuela centrada en la historia personal de Serena Williams

La película protagonizada por Will Smith “King Richard” obtuvo seis nominaciones en los Premios Oscar 2022. La producción de Warner Bros. relata todo lo que hizo Richard William para que sus hijas Venus y Serena Williams lograran alcanzar la fama dentro del mundo del tenis. Este es el principal motivo por el que una posible secuela de la galardonada cinta podría estar basada en la historia personal de una de las hermanas.

Esta idea fue compartida por la propia Serena, quien en una entrevista con el medio Insider mostró su interés en expandir lo visto en “King Richard” mostrando más de la historia de ella y su hermana en la pantalla grande.

Will Smith en "King Richard". Foto: difusión

¿Qué fue lo que dijo Serena Williams?

En dicha entrevista, Serena Williams aseguró que, de haber secuelas de “King Richard”, estas deberían tener mucho drama y que lo recomendable es que sean dos para que cada hermana pueda contar su historia por separado. Con esta idea, la tenista señala que se podrían explorar sus primeros años llenos de campeonatos y de rivalidad dentro del tenis, algo que no se ha visto antes.

“King Richard tuvo un final perfecto con Venus en la cancha de tenis… Venus va en su dirección y yo voy en mi dirección. Son dos historias completamente diferentes”, dijo Serena. Seguidamente, agregó: “Tuve un viaje difícil. No lo hice bien y luego lo hice. Es mucho drama. Es una telenovela. No creo que yo reconozca mis logros lo suficiente. Soy una de esas personas que dicen: ‘Si está hecho, está hecho, he seguido adelante’. Porque, si piensas demasiado en lo que has hecho, puedes dejar de hacerlo. Y nunca quiero parar. Todavía estoy tratando de alcanzar mis metas”.

Serena Williams

Cabe resaltar que “King Richard” tuvo la aprobación de la familia, por lo que tanto Venus como Serena estuvieron presentes durante la grabación del proyecto, las presentaciones de la película y las entregas de los premios obtenidos.